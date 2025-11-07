Причиной экстренной посадки Аirbus 321 «Уральских авиалиний» в 2019 году стала стая чаек. Они столкнулись с самолетом и влетели в оба его двигателя, повредив их. Об этом говорится в финальном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который 7 ноября 2025-го публикует ТАСС.

Агентство отмечает, что отчет был готов еще в 2021 году, но впервые распространяется официально. До этого документ находился в распоряжении ТАСС.

Утром 15 августа 2019 года самолет «Уральских авиалиний» вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский, на борту находились 226 пассажиров. Сразу после отрыва от полосы судно столкнулось со стаей чаек: в левый двигатель попало как минимум три птицы, в правый — одна. Позже части их тушек и перья нашли в салоне самолета и на взлетно-посадочной полосе.

Экипаж продолжил взлет, но набрать высоту не смог. Спустя три минуты после взлета — в 6:15 мск — Аirbus 321 жестко сел на кукурузное поле в 5 км от взлетной полосы. В отчете МАК указано, что после столкновения самолета с птицами пилоты действовали дезорганизовано и непоследовательно, при этом они не впали в ступор. Такое состояние экипажа МАК связывал с психоэмоциональным напряжением.

В ходе допроса командир самолета Дамир Юсупов признавал, что экипажем были допущены некоторые ошибки, в том числе не убраны шасси и скольжение. Но ступора в момент ЧП, по его словам, не было.

Откуда появились птицы

Как указывает МАК, птицы появились из-за свалки и водоемов около аэропорта Жуковский. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в разговоре с РБК подчеркивал, что в подмосковном городе очень много чаек.

«Рядом Москва-река, потом там еще и свалка, где они пасутся. Как правило, за день полоса нагревается и чайки садятся на полосу и находятся там стаей. Там такой не единичный случай был, на истребителях я знаю», — пояснял он.

Ранее в летно-исследовательском институте им. Громова рассказывали, что за месяц до жесткой посадки самолета «Уральских авиалиний» несколько раз обращались в прокуратуру с жалобами на свалки рядом с воздушной гаванью.

Евгений Солодилин, занимавший тогда пост руководителя аэропорта, отмечал, что подобных обращений было несколько и правоохранительные органы всегда на них реагировали. Он утверждал, что действующих свалок рядом с авиагаванью нет, но специалисты проводят дополнительные уборки в тех местах, где раньше был мусор.

Кроме того, в финальном отчете МАК говорится, что в аэропорту усилили меры по защите бортов от птиц. Как напоминал орнитолог Виктор Зубакин в беседе с РИА Новости, аэропорты должны быть расположены вдали от свалок, а трава на территории должна быть подстрижена, чтобы не водились мелкие грызуны и не провоцировали появление птиц.

В результате аварийной посадки Аirbus 321, которая произошла в 2019 году, никто не пострадал. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей. Командиру самолета Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоили звание Героев России.

Через три года СМИ сообщали, что в отчете МАК, не опубликованном официально, сделан вывод о неуравновешенном психоэмоциональном состоянии пилотов, ошибочно принятых ими решениях, дезорганизованных и непоследовательных действиях экипажа.

В 2023 году в прокат вышел фильм Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы» — этой фразой члены экипажа после посадки указывали пассажирам, куда им идти, чтобы покинуть поле. Роль КВС сыграл Егор Бероев, а Юсупов консультировал съемочную группу.

Еще одна посадка в поле

В сентябре 2023 года Airbus A320 той же авиакомпании «Уральские авиалинии» летел из Сочи в Омск, но при заходе на посадку после выпуска шасси у него сработал датчик неисправности гидросистемы. Пилоты решили уйти на запасной аэродром — в Новосибирск, хотя с учетом невозможности убрать шасси им не хватало топлива на этот перелет.

Осознав это уже в пути, командир воздушного судна совершил вынужденную посадку на пшеничное поле в 186 км от Новосибирска. На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Руководство авиакомпании предложило пилотам уволиться по собственному желанию.

В апреле 2024 года «Известия» со ссылкой на отчет ведомственной комиссии писали, что по итогам повторного расследования посадки самолета Росавиация рекомендовала рассмотреть вопрос о соответствии двух топ-менеджеров авиакомпании занимаемым должностям.

Самолет, не подлежавший восстановлению после аварийной посадки, долгое время оставался в поле под охраной. Его собирались вывозить и даже прокладывали дорогу рядом, но потом решили разобрать на запчасти.