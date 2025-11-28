Россия получила информацию о ключевых параметрах мирного плана, разработанного по итогам переговоров делегаций США, Украины и Европейского союза в Женеве. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Основные параметры были переданы. На следующей неделе будет в Москве разговор», — пояснил он.

Ранее российский президент Владимир Путин отмечал, что Москве были направлены наработки, сформировавшиеся после женевских консультаций Киева и Вашингтона. По его словам, стороны приняли решение разделить первоначальные 28 пунктов на четыре отдельных блока. «Нам это все было передано», — заявил глава государства.

Также он подчеркнул, что нынешнее руководство Украины не обладает легитимностью, в связи с чем подписание каких-либо соглашений с Киевом лишено смысла. Россия настаивает на том, чтобы её решения были признаны ключевыми международными участниками.

На вопрос о том, идёт ли речь об ООН или отдельных государствах, Песков ответил, что этот вопрос предстоит проработать в ходе переговоров.

«Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в публичном мегафонном формате», — добавил представитель Кремля.

Комментируя заявление Путина о бесперспективности подписания договора с Украиной, Песков уточнил: «Он говорил о ситуации, которая де-факто сложилась на Украине. Сложилась проблема с легитимностью Зеленского, но у всех есть желание и предпочтение вывести все в мирное русло».

Изначальный американский мирный план, состоявший из 28 пунктов, предусматривал, в частности, признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими территориями, вывод украинских войск с оставшихся под их контролем районов Донбасса, а также законодательно закреплённый отказ Украины от вступления в НАТО. Как ранее сообщал президент США Дональд Трамп, после женевской встречи документ был сокращён до 22 пунктов.

По информации агентства Bloomberg, изъятые положения будут оформлены в виде отдельных документов для последующего рассмотрения. В Киеве, в свою очередь, предупредили, что не согласятся на потерю территорий, пока Владимир Зеленский остается президентом Украины. После заявления об этом у руководителя офиса главы государства Андрея Ермака прошли обыски по коррупционному делу.

Путин ранее отмечал, что американские предложения могут лечь в основу урегулирования, однако «нужно все положить на дипломатический язык».

Дональд Трамп выразил готовность провести встречу с российским и украинским лидерами в ближайшее время, но только после того, как соглашение будет близко к финальной стадии. Он поручил министру армии США Дэну Дрисколлу поддерживать контакты с украинской стороной, а своего спецпосланника Стива Уиткоффа направил в Россию для переговоров с Путиным. Ожидается, что его визит в Москву состоится на следующей неделе; Песков пообещал уточнить дату позднее.