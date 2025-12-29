В Кремле не поняли, что имел в виду украинский президент Владимир Зеленский, когда посоветовал Москве готовить план «Б». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Коммерсантъ».

«Не понимаю, что имеется в виду», — сказал представитель Кремля.

Также Песков напомнил недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что «Украина теряет земли и будет терять их дальше».

По словам пресс-секретаря российского президента, завтрашняя ситуация может существенно отличаться для Украины от сегодняшней.

«Вот это план и «А», и «В», и «С»», — подчеркнул Песков.

Переговоры Зеленского с Трампом состоялись накануне. Песков сообщил, что в Кремле не информированы об итогах встречи. При этом пресс-секретарь сообщил, что президент России и американский лидер скоро созвонятся.

Позже Трамп оценил в 95% прогресс на переговорах с Зеленским. Президент США, говоря о продвижении в вопросе обеспечения гарантий безопасности, также оценил прогресс в 95%.

«Но я не люблю говорить в процентах. Я просто считаю, что у нас все очень хорошо получается. Мы, возможно, очень близки. Есть одна или две очень колючие проблемы, очень сложные вопросы», — сказал он.

Позже Fox News со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений, сообщил, что переговоры президентов США и Украины могут привести к первому за более чем пять лет телефонному разговору последнего с президентом России Владимиром Путиным.