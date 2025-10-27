Певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*) заочно арестована по делу об уклонении от обязанностей иноагента, сообщает прокуратура Москвы.

«С учетом позиции Басманной межрайонной прокуратуры суд заочно избрал в отношении Елизаветы Гырдымовой*, более известной как Монеточка*, меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

Артистке заочно предъявили обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

В прокуратуре пояснили, что Гырдымова* в течение года была дважды привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), но в нарушение требований российского законодательства продолжила распространение в соцсети материалов без указания , что они созданы и (или) распространены физлицом, выполняющим функции иноагента.

Гырдымова* уехала из России после начала военной операции на Украине и живет в Литве. Минюст России внес ее в реестр иноагентов в январе 2023 года. Осенью 2024 года певица была объявлена в розыск по обвинению в неисполнении накладываемых российским законодательством обязанностей, связанных со статусом иностранного агента. В конце того же года ее номинировали на Нобелевскую премию мира.

В сентябре 2025 года телегам-канал Mash со ссылкой на свои источники писал, что Монеточке* запретили въезд на территорию нескольких стран — Турции, Сербии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других — из-за того, что она допускала публичные высказывания антироссийской направленности.

*внесена в реестр иностранных агентов