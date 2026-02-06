Доминирование НАТО в Балтийском море позволяет альянсу заблокировать морские пути России в этом регионе. С таким заявлением глава Генштаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон выступил на военно-морской конференции в Париже. Трансляция его речи доступна на YouTube-канале Французского института международных отношений (IFRI).

«Хотя Россия сегодня добивается военных успехов на Украине, при этом она понесла стратегические потери, поскольку вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает явные перемены для Балтийского моря, которое при желании может быть закрыто в любой момент. Теперь это море находится под полным контролем НАТО, и для России это плохая новость», — сказал генерал Фабьен Мандон.

Финляндия и Швеция присоединились к НАТО в 2023-м и 2024 году соответственно, став 31-й и 32-й странами-участницами альянса. Такое решение было принято на фоне военного конфликта между Россией и Украиной.

Высокопоставленный французский военный заявил, что Париж готовится к возобновлению крупных военных конфликтов. Он допустил, что в будущем это может привести к необходимости полного контроля и перекрытия ключевых морских пространств, включая не только Балтийское, но и Средиземное море.

Глава Генштаба ВС Франции также отметил, что французские ВМС вместе с союзниками работают над пресечением незаконной, по мнению Запада, торговли российской нефтью.

Подобный случай произошел совсем недавно: 22 января президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о задержании в Средиземном море танкера, предположительно входящего в состав российского «теневого флота», якобы используемого для обхода западных санкций.

В своих выступлениях генерал Фабьен Мандон неоднократно озвучивал предупреждения о риске войны с Россией. Ранее он призывал французское общество осознать неизбежность человеческих жертв и серьезных экономических трудностей в случае военного конфликта.

По его мнению, французская армия должна быть готова к противостоянию с Россией в перспективе ближайших трех-четырех лет.