В Верхней Пышме Свердловской области пятиклассник выстрелил в лоб своему другу из пневматического пистолета во время контрольной по английскому языку. Об этом пишет E1.ru со ссылкой на мать пострадавшего.

По словам женщины, мальчик принес в школу пневматический пистолет с заряженной обоймой.

«На уроке английского языка угрожал и запугивал одноклассников, учитель на это не реагировал. Моему сыну выстрелили прямо в лоб. До этого эти же ребята закопали портфели одноклассников в снегу, на заднем дворе, потом искали их с охраной по камерам», — рассказала она.

E1.ru отмечает, что травма оказалась не такой серьезной, но пуля могла попасть и в глаз. Мама пострадавшего ребенка вызвала полицию в школу и потребовала объяснений от директора.

Она отметила, что после выстрела учитель забрала пистолет, продолжили контрольную.

«Никакой реакции не было, пока ребенок сам не сообщил родителям. Если бы он как-то повернул голову или наклонился — мог бы остаться без зрения», — сказала мать.

По словам женщины, после инцидента «двух юных хулиганов» поставили на внутришкольный учет. Она отметила, что учителю также сделают выговор, а данные о ЧП передадут в правоохранительные органы, чтобы там провели работу с семьями подростков.

Прокуратура Свердловской области уже начала проверку. В ведомстве сообщили, что, по словам самого школьника, на курок он нажал не умышленно во время игры.

«На контроле прокуратуры находятся ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту органом предварительного следствия», — отметили в ведомстве.

Накануне «Ротонда» писала, что сотрудникам частных охранных предприятий (ЧОП) могут дать полномочия по личному досмотру учащихся в школах Санкт-Петербурга.

С начала 2026 года в России произошло сразу несколько случаев нападения подростков на учебные заведения. 22 января вооруженный ножом семиклассник ворвался в многопрофильный лицей № 37 в Нижнекамске (Татарстан), взорвал несколько петард на разных этажах учебного заведения, затем набросился на 54-летнюю уборщицу и ранил ее в руку.

3 февраля произошло нападение на школу в Уфе. Девятиклассник ворвался в задние с ножом, петардами и пистолетом. Как пишет издание «Уфа онлайн», изначально предполагалось, что несовершеннолетний был вооружен пневматическим или страйкбольным оружием, однако впоследствии оказалось, что оно было «игрушечным».