Сотрудникам частных охранных предприятий (ЧОП) могут дать полномочия по личному досмотру учащихся в школах Санкт-Петербурга. Возможные нововведения обсудили на заседании постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности Заксобрания города, пишет «Ротонда». Поручение по разработке мер дал губернатор Александр Беглов.

Депутаты городского парламента предложили установить в образовательных учреждениях интроскопы (установки для бесконтактного осмотра вещей), разрешить сотрудникам ЧОПов досматривать личные вещи школьников, а также запретить проход на территорию учреждения тем, кто отказался от досмотра.

Депутат Заксобрания Константин Чебыкин в ходе совещания отметил, что сейчас сотрудники частных охранных предприятий не имеют полномочий по личному осмотру и досмотру учащихся — школьники вправе отказаться от процедуры.

«Обучающийся или другой гражданин может без последствий отказаться от досмотра и пронести на территорию образовательной организации опасные предметы», — заявил он.

Присутствовавший на совещании в онлайн-формате депутат Госдумы Николай Валуев согласился со словами Чебыкина и рассказал об участившихся случаях проноса в школы опасных веществ и колюще-режущих предметов. Он обратил внимание, что право учащихся отказаться от досмотра может привести к повторению нападений в школах.

«Это очень печальна практика, сложившаяся в рамках информационной войны, которая направлена на наших детей, совершающих преступления на железной дороге и в местах скопления сверстников, в том числе в школах», — сказал Валуев.

«Ротонда» отмечает, что начальник антитеррористического отдела в администрации города Андрей Романов не согласился с предложениями, заявив, что они нарушают право детей на образование.

Альтернативные меры предложил врио замглавы комитета по вопросам законности Александр Равин — увеличить количество охранников в школах до 3-5 человек. По его словам, необходимо ориентироваться на опыт Москвы, где школы охраняют не ЧОПы, а государственная ведомственная охрана.

С предложением согласились и в комитете по образованию, обратив внимание и на затратность таких мер, поскольку один интроскоп стоит не менее 2 млн рублей.

Часть дискуссии, в которой предложения высказывали представители ФСБ, прошла в закрытом формате, пишет «Ротонда». По информации канала, в Росгвардии Петербурга уже призвали разработать единые правила входа во все госучреждения.

С сентября 2025 года в разных регионах России выросло число нападений на школы и колледжи, совершенных учащимися. Одно из них произошло в Санкт-Петербурге 15 декабря.

По данным МВД, ученик 9-го класса пришел в школу с ножом, которым ранил 29-летнюю учительницу. В Следственном комитете уточнили, что школьник нанес ей не менее трех ударов. Преподавательницу госпитализировали. Подростку предъявили обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30; ч. 1 ст. 105 УК). 18 декабря Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга отправил его под стражу.