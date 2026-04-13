Подростка в возрасте 16 лет обвинили в поджоге 16 объектов транспортной инфраструктуры на подмосковных участках железной дороги Павелецкого и Курского направлений. Против него возбуждено дело о террористическом акте по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), сообщает Следственный комитет России.

Дело включает четыре эпизода преступлений, совершенных в апреле нынешнего года на 26-м и 28-м км путей между станциями Бирюлево и Домодедово, а также на 55-м и 60-м км между станциями Львовская и Молоди.

По версии следствия, подросток согласился выполнять задания террористического характера в ходе переписки в мессенджере с человеком, которого раньше не знал. По всем указанным местам он поджигал объекты, обеспечивающие безопасность движения поездов, после чего скрывался.

На опубликованном СК видео показаны релейные шкафы со следами горения.

Как уточняют в ведомстве, личность и местонахождение юноши были установлены сотрудниками транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу. Продолжаются следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств, а также сбору и закреплению доказательств.

В своем сообщении СК предупреждает молодежь об опасности предложений легкого заработка в соцсетях и мессенджерах. «Они являются типичным инструментом иностранных спецслужб для вербовки в преступную деятельность», — сказано в релизе.

В Москве с начала года пятеро подростков стали фигурантами уголовных дел за попытки поджога, убийства и покушения на убийство под влиянием дистанционных мошенников, сообщил ранее в апреле начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.

По его словам, злоумышленники нередко представляются сотрудниками российских силовых структур.

«Они обманывают наших детей, используя угрозы, обещают несовершеннолетним денежное вознаграждение, тем самым делая из них преступников и террористов», — процитировал его ТАСС.

В марте в столице подросток поджег банкомат в отделении Россельхозбанка возле метро «Бабушкинская». Прогремел взрыв, в результате которого школьник получил ожоги и осколочные ранения и был госпитализирован. До этого другой несовершеннолетний подорвал банкомат в отделении ВТБ в подмосковном Красногорске.

В феврале двоих молодых людей 17-ти и 19-ти лет задержали в разных районах Москвы при попытке поджечь служебные автомобили правоохранителей. В том же месяцев в подмосковной Электростали 13-летний школьник под влиянием мошенников поджег АЗС, в результате чего выгорели две бензоколонки.