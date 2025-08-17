Трехсторонний саммит с участием России, США и Украины можно провести в Крыму, заявила советник генпрокурора России Наталья Поклонская. Об этом она написала в своем телеграм-канале. По словам Поклонской, лучше места, чем Крым, для такой встречи не найти.

«Именно на этой земле происходят исторические мировые события, которые знаменуют начало новых эпох и изменений. Здесь и сейчас может быть поставлена точка и заложено новое русло для настоящего и будущего, построенного на основе другого договора и принципов мировой политики», — написала она.

Поклонская отметила, что четыре президента США — Франклин Рузвельт, Ричард Никсон, Джеральд Форд и Билл Клинтон — уже были в Крыму, и «пятым может стать» действующий американский лидер Дональд Трамп.

«Такая встреча действительно может стать поворотной в судьбах целых народов и стран, оставив на страницах истории добрую память о своих лидерах», — добавила советник генпрокурора.

Трамп планирует провести трехстороннюю встречу с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшую пятницу, 22 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По его данным, такую дату американский президент назвал во время разговора с европейскими лидерами и президентом Украины после переговоров с российским коллегой на Аляске.

Организация трехстороннего саммита начнется в случае, если встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне 18 августа пройдет успешно, уточнил источник CNN.

США уже ищут место для трехстороннего саммита, который может пройти на следующей неделе, сообщал CBS. По данным Reuters, в качестве вариантов места проведения такой встречи рассматриваются Европа или Ближний Восток.

Зеленский говорил, что поддерживает проведение трехстороннего саммита с президентами России и США, отмечая, что «ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров». Путин выражал готовность к такой встрече при «определенных условиях», до создания которых, по его словам, пока далеко.

15 августа на Аляске прошли переговоры Путина и Трампа. Центральной темой встречи было урегулирование российско-украинского конфликта.

Вопрос о проведении трехстороннего саммита президентов США, Украины и России пока не поднимался, заявил Первому каналу помощник российского лидера Юрий Ушаков после переговоров на Аляске. Он добавил, что ему пока неизвестны сроки возможной следующей встречи Трампа и Путина.