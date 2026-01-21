Россия не рассматривает наступательное вооружение отдельно от системы противоракетной обороны. Так посол России в Дании Владимир Барбин в интервью RTVI ответил на вопрос о том, как в Москве оценивают планы президента США Дональда Трампа сделать Гренландию частью американской многоуровневой системы ПРО «Золотой купол». На форуме в Давосе Трамп эти планы подтвердил.

«Золотой купол», насколько я понимаю, — это пока планы. Планы противоракетной обороны. Мы всегда говорим о том, что и наступательное вооружение, и системы противоракетной обороны — это две единые интегрированные части стратегической стабильности. Поэтому вопрос очень комплексный», — рассказал Владимир Барбин в беседе с RTVI.

Посол России признал, что интерес Трампа в отношении Гренландии Москве понятен.

«Мне кажется, что американский президент Дональд Трамп четко и ясно сказал о своих намерениях. Гренландия нужна Соединенным Штатам для обеспечения национальной безопасности. И из этого, мне кажется, надо исходить», — сказал дипломат, отвечая на вопрос RTVI о том, есть ли у Москвы понимание планов Трампа.

При этом Владимир Барбин признал, что «американцы должны сами рассказать, что они хотят делать на Гренландии».

«На Гренландии у Соединенных Штатов есть военная аэрокосмическая база в местечке Питуффик, сейчас проходит её модернизация. Эта база интегрирована в объединённую систему аэрокосмической обороны Соединённых Штатов и Канады. Она действительно предназначена для предупреждения о раннем ракетном нападении с арктического направления, то есть является важным элементом аэрокосмической обороны Соединённых Штатов и Канады», — отметил посол России.

По его словам, «сейчас нет данных о том, насколько Соединенные Штаты намерены усилилить свое военное присутствие».

«Я могу лишь сослаться на исторический опыт: раньше на Гренландии было более полутора десятков баз и мест военного присутствия Соединенных Штатов. Численность военного персонала США на Гренландии составляла несколько тысяч человек, а сейчас на базе Питуффик находится порядка двух сотен американских военнослужащих», — заключил Владимир Барбин.

«Это необходимо для международной безопасности. Мы хотим эту территорию, чтобы построить «Золотой купол»» — так сам Дональд Трамп пояснил, зачем ему нужна Гренландия, выступая 21 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В августе 2025 года США раскрыли детали проекта «Золотой купол». Он будет включать в себя четыре оборонительных эшелона: один спутниковый и три наземных с 11 батареями, размещенными как на континентальной части США, так и на Аляске и Гавайях. Проект оценивается в $175 млрд, однако сумма может измениться.

Как отмечал в беседе с RTVI научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов, Трамп уверен, что США смогут ввести «Золотой купол» в полную эксплуатацию вместе с космическим эшелоном к началу 2029 года.

«С учетом того, какие цели ставит перед собой «Золотой купол» — защиту от всех видов ракетно-ядерных и неядерных угроз, в том числе, исходящих от России, — его реализация в обозначенные сроки под большим сомнением», — полагает эксперт.

Полностью интервью с послом России в Дании Владимиром Барбиным выйдет на YouTube-канале RTVI и на сайте www.rtvi.com