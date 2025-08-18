Вашингтон ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский придет в Белый дом 18 августа с контрпредложением. Об этом в интервью Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер.

«Зеленский и его команда пришли бы в Белый дом с контрпредложением в отношении того, что Россия предложила на Аляске, и это будет важный следующий шаг», — сказал постпред.

По словам Уитакера, американский президент Дональд Трамп будет пытаться понять, сможет ли он посадить обе стороны за стол переговоров.

Также постпред при альянсе отметил, что Вашингтон хочет видеть Киев в качестве крупного поставщика военной техники для европейских стран на фоне увеличения ими расходов на оборону. По его словам, уже надо думать, как будет выглядеть экономика Украины — кроме оборонного сектора, необходимо развивать сельское хозяйство и другие сферы.

Уитакер пояснил, что Украине будет нужно много денег, особенно из Европы.

Что касается членства Киева в Североатлантическом альянсе, то, по словам постпреда, любые гарантии безопасности для Киева не будут предусматривать членство в НАТО.

Уитакер отметил, что, альянс обладает европейской архитектурой безопасности, гарантии для Украины будут предоставлены «коалицией желающих», которая, скорее всего, будет действовать по принципу «нападение на одного рассматривается как нападение на всех» (статья 5 НАТО).

По его словам, в эту коалицию могут войти Франция, Германия, Великобритания, возможно, США, а также сама Украина. Постпред при НАТО добавил, что вопрос этих гарантий будет основной темой на предстоящей встрече американского и украинского лидеров.

В конце июня лидеры стран-участниц НАТО приняли историческое решение о повышении расходов на оборону до 5% ВВП на саммите в Гааге.

Декларация предусматривает разделение военных трат на две части: 3,5% — на основные оборонные расходы, а 1,5% — на сопутствующие инвестиции в инфраструктуру и кибербезопасность. Лидеры стран альянса также договорились вновь вернуться к вопросу «траектории и баланса расходов» в 2029 году.