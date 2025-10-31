Банковские вклады на фоне жесткой политики Центробанка и высокой ключевой ставки остаются самым выгодным механизмом хранения сбережений для россиян, но и золото стоит рассматривать как вариант долгосрочных инвестиций, заявил «Ленте.ру» экономист Михаил Беляев.

По его словам, несмотря на постепенное снижение процентных ставок по вкладам и депозитам в банках они все еще остаются самым выгодным инструментом личных инвестиций для большинства россиян. Есть и более прибыльные финансовые инструменты, но для пользования ими необходимо обладать специальными знаниями и навыками. От инвестиций в криптовалюты и тем более финансовые пирамиды эксперт призвал отказаться.

Надежным вариантом для вложения личных средств Беляев назвал еще и покупку золота. Однако, по его словам, в таких случаях вкладчик должен рассчитывать на продолжительный период, поскольку на коротких временных отрезках цены на этот драгоценный металл могут значительно меняться. Золото имеет тенденцию к постоянному росту цены, при этом «повышение там серьезное», но периодически фиксируют и периоды спада и подъема, например, в августе и сентябре этого года, напомнил экономист.

«Так что все зависит от того, на какой срок рассчитывает человек. Если на длительный — можно действительно рассмотреть покупку лет на 10 и получить гарантированный доход в обычных денежных единицах. Все остальные инструменты более рискованные и менее выгодные», — заключил Беляев.

27 октября стоимость декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex впервые с 10 октября опустилась ниже $4 тыс. Reuters со ссылкой на директора по торговле металлами компании High Ridge Futures Дэвида Мегера писал, что падение цены на металл спровоцировано встречей Трампа и Си Цзиньпина, в ходе которой они согласовали рамки торгового соглашения.

В конце сентября зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин направил в ЦБ запрос о возможности страхования обезличенных металлических вкладов (ОМС). 7 октября они с депутатом Юрием Григорьевым внесли законопроект о страховании таких вкладов в Госдуму, отметив, что «металлические вклады» гораздо удобнее физической альтернативы по причине их ликвидности и отсутствия рисков хранения и маржи.

28 октября Центробанк ответил на обращение Делягина и отметил, что инициатива депутата может быть рискованной, так как доходность «металлических вкладов» напрямую зависит от стоимости активов.