Пресненский районный суд Москвы арестовал на 15 суток Алексея Зеленцова и Романа Яковлева по делу о неповиновении полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) у здания Верховного суда России, где 16 декабря проходило рассмотрение дела о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По данным ТАСС, один отправленных под арест мужчин пришел к зданию суда в костюме Человека-паука. Кто из них это был — Зеленцов или Яковлев — неизвестно.

По данным СМИ и телеграм-каналов, молодой человек прибыл к зданию суда на черном автомобиле прямо перед началом слушаний, облаченный в костюм Человека-паука. Там он установил плакат, содержащий шарж на Ларису Долину с оскорбительной надписью «Лох-лото», и якобы кричал, что Долина «тоже человек-паук». Практически сразу его задержали, а затем в отношении него и автора этого плаката составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Один из обманувших Долину мошенников воспользовался паспортом с фотографией, мужчина на которой похож на голливудского актера Тома Холланда, сыгравшего Человека-паука.

Верховный суд 16 декабря рассмотрел жалобу Полины Лурье — покупательницы квартиры Ларисы Долиной, расположенной в центре Москвы, — и принял решение отменить акты всех судов предыдущих инстанций. Право собственности осталось за Лурье, при этом певице разрешили продолжать проживание в квартире до вынесения решения судом второй инстанции. Дело было направлено на новое рассмотрение.

В ходе заседания представители Долиной настаивали, что артистка действовала под воздействием мошенников и не была способна объективно оценить происходящее. Защитники певицы утверждали, что при иных обстоятельствах она не дала бы согласие на продажу жилья. Также они ссылались на выводы экспертизы, согласно которым Долина следовала указаниям злоумышленников, будучи убежденной, что выполняет распоряжения государственных органов.

Со стороны Лурье прозвучало заявление о том, что певица по просьбе покупательницы не представила справку из психоневрологического диспансера. Несмотря на это, Лурье доверяла Долиной, поскольку знала о наличии у нее статуса индивидуального предпринимателя, а также о ее работе преподавателем в институте, что предполагает прохождение обязательного ежегодного психиатрического обследования.