В трех дальневосточных регионах — в Магаданской, Амурской областях и на Камчатке — продолжат ужесточать правила продажи алгоколя, еще в одном — в Якутии — усилят борьбу с их нарушителями. Об этом главы этих субъектов рассказали РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Магаданская область: «Продолжим закручивать гайки»

«Что касается продажи алкоголя, то здесь мы сейчас планомерно будем продолжать закручивать гайки», — предупредил губернатор Сергей Носов.

Среди прочего будут сокращены точки продаж и увеличен их допустимый радиус относительно мест расположения школ и детсадов, спортивных, медицинских учреждений и им подобных, заявил он.

При этом Носов дал понять, что власти региона не намерены доходить до крайностей. Он отметил, что «никто не является ханжой», и высказал мнение, что имеющихся точек продажи алкоголя, например, в супермаркетах, сейчас достаточно.

«Но алкоголь в шаговой доступности — это неправильно», — заключил губернатор.

В июне Носов назвал одной из главных задач Минздрава региона снижение смертности, одной из главных причин которой является злоупотребление алкоголем. «Поручил подготовить комплексную программу, направленную на сбережение населения и профилактику таких рисков», — отчитался он в своем канале.

С 1 сентября в Магаданской области действует новый закон о запрете продажи алкоголя в точках общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в ночное время с 22:00 до 10:00. Исключение составляют только рестораны.

Камчатский край: «Будем ужесточать»

Губернатор Владимир Солодов напомнил об уже введенных мерах — в частности, о запрете продавать алкоголь в многоквартирных домах и значительном удалении мест торговли спиртным от социальных учреждений.

«Мы не собираемся останавливаться. И поэтапно будем ужесточать требования», — приводит его слова РБК. Какие именно шаги планируются, он не уточнил.

О намерении уделять «дополнительное внимание» вопросу торговли алкоголем Солодов заявил в феврале 2024 года по итогам оперативного совещания краевого правительства. «Я получаю много обращений на этот счет и считаю, что этим вопросом нужно активно заняться», — написал он тогда в своем канале.

В августе этого года глава Минздрава Камчатского края Олег Мельников сообщил, что с марта, когда запретили «наливайки» в жилых домах, в регионе снизился уровень потребления алкоголя.

Амурская область: «Делать это жестко»

Губернатор Василий Орлов заявил, что в ближайшее время власти ограничат допустимое расстояние между точками продажи алкоголя и соцобъектами, а также жилыми домами.

Он рассказал, что его дочка-первоклассница по дороге из школы увидела алкомаркет и спросила у него, что это значит.

«Мы выходим из школы и она говорит: “Папа, а что такое «Красное и белое»?” Понимаете? Этим надо заниматься», — сказал глава области.

Орлов отметил, что следит за опытом других российских регионов, власти которых «делают это жестко», но при этом указал на важность того, чтобы запретительные меры не увели алкогольный рынок «в подполье».

Якутия: «Последовательно уничтожить»

Глава республики Айсен Николаев рассказал, что там уже действуют достаточно жесткие ограничения на продажу алкоголя.

В частности, с 1 марта 2025 года розничная продажа в «наливайках» в многоквартирных домах разрешается с 14 до 20 часов по местному времени и с 12 до 23 — в кафе с соответствующей лицензией. При этом розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания осуществляется только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, соответствующих требованиям стандартам общепита.

По словам Николаева, власти сейчас озабочены тем, как обеспечить соблюдение введенных ограничений.

«У нас в стране самая большая проблема в чем? Мы принимаем замечательные законы. Но исполнение их всегда, к сожалению, оставляет желать лучшего. Наша главная задача сейчас, чтобы все нелегальные кафешки или якобы круглосуточные точки общепита, которые в жилых домах продают алкоголь, последовательно уничтожить», — пояснил он.

Борьба с алкомаркетами и повышение возрастного ценза на покупку алкоголя

В России по общему правилу продавать алкоголь запрещено ночью с 23 до 8 часов. Регионы при этом вправе самостоятельно ужесточать временные рамки торговли спиртным, а также регулировать работу точек его продажи в жилых домах. Многие регионы воспользовались этим правом.

Самыми нашумевшими стали меры, принятые властями Вологодской области во главе с губернатором Георгием Филимоновым. Продажу алкоголя в будни там ограничили двумя часами — с 12 до 14 по местному времени. До этого двухчасовое ограничение на продажу алкоголя (с 8:00 до 10:00) действовало только в Чечне (данные главы Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза).

В конце июля Филимонов назвал алкомаркеты «торговцами смертью» и объявил, что с 1 августа сеть магазинов «Красное и Белое» досрочно лишилась лицензии на продажу алкоголя в области. В августе он похвалился в своем канале, что после введения ограничений почти 60% (362 из 610) алкомаркетов в регионе закрылись или прекратили продажу спиртного.

На федеральном уровне власти думают о повышении возрастного порога для покупателей алкоголя с 18 лет до 21 года. В июле сенатор Марина Сидухина внесла в Госдуму соответствующий законопроект. Также осенью 2024 года Минздрав сообщал о разработке запрета продажи алкоголя россиянам моложе 21 года.