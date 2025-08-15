Производитель быстрорастворимой лапши и других продуктов под маркой «Роллтон» отрицает свою причастность к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее заявление в пресс-службе компании «Маревен фуд сэнтрал» сделали по запросу ТАСС.

В заявлении фирмы говорится, что она ведет свою деятельность в полном соответствии с российским законодательством и непричастна к финансированию украинских войск.

О том, что производителя «Роллтона» в России якобы собираются проверить по подозрению в частичном перечислении прибыли на нужды украинской армии, 15 августа сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией.

Производителями лапши и других быстрорастворимых продуктов «Роллтон» в разных странах являются дочерние компании Mareven Food Holdings Limited. В России это «Маревен фуд сэнтрал», на Украине — «Евро фуд сервис» (бывшая»Маревен фуд Украина»), которую в 2024 году обвиняли в финансировании российской армии, но потом сняли претензии.

По данным Mash, упоминания о «Роллтоне» как о «спонсоре» ВСУ якобы были обнаружены на некоторых украинских сайтах. «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) — это организация, созданная общественным деятелем Виталием Бородиным.

Это уже не первый случай, когда Бородин призывает проверить компанию или физическое лицо на основании якобы имеющихся у него подозрений по поводу финансирования ВСУ. Например, в 2023 году он выдвигал аналогичные обвинения в адрес курской кондитерской фабрики «Конти-Рус».

Тогда же общественник утверждал, что в России много других компаний, «владельцами которых являются олигархи, приближенные к президенту [Украины Владимиру] Зеленскому», но с началом специальной военной операции они «поставили во главу бизнеса подставных лиц, которые якобы не имеют к Украине никакого отношения».

В том же году прокуратура проверяла на предмет финансирования ВСУ российскую «дочку» американской Mars, жалобу на которую тоже подавал Бородин. В своем обращении он заявлял, что эта компания «зарабатывает в России миллиарды», а потом «спонсирует Украину».

В 2024 году режиссер Никита Михалков выдвинул аналогичные обвинения в адрес косметической компании Avon, которая впоследствии выступила с опровержением.

Недавно аналогичные претензии были выдвинуты в адрес популярного бренда косметики Zielinski & Rozen. Соответствующий запрос на проверку в прокуратуру Московской области направлял депутат Госдумы Андрей Луговой. В самой компании заверили, что работают в соответствии с российскими законами и не имеют отношения к финансированию ВСУ. Тем не менее депутат Госдумы Андрей Гурулев попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина все же проверить компанию.