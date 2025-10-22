Абхазские спасатели нашли тело пропавшего два дня назад российского туриста в лесу возле деревни Кындыг Очамчирского района республики. О результатах поисковой операции сообщается на официальном сайте ведомства.

В пресс-службе МЧС Абхазии уточнили, что 20 октября между 68-летним туристом из Архангельской области и его супругой произошел конфликт, после которого мужчина ушел со съемного жилья в Кындыге и перестал отвечать на телефонные звонки.

В сообщении абхазской спасательной службы уточняется, что пропавший — Олег Глазнов 1957 года рождения — был найден мертвым в окрестностях того же села, где отдыхал с женой. Поиски продолжались два дня. Сейчас по факту гибели россиянина проводится расследование, которое курирует очамчирская районная прокуратура. Причина смерти туриста не называется.

Село Кындыг находится в 30 км от столицы республики Сухума на побережье Черного моря, там проходит основное шоссе Абхазии «Сухум — Очамчыра». Туристов туда привлекают сероводородные термальные источники, Кындыгский греческий храм позднеантичных времен, остатки стен Кындыгской крепости и заброшенное грузинское кладбище. Особой популярностью пользуются источники, на которых в 2007 году был оборудован круглогодичный оздоровительный комплекс с бассейнами, гидромассажными ваннами и сдаваемыми в почасовую аренду домиками.

Отдыхающим, которые приезжают в Кындыг, предлагают снимать жилье в частном секторе — в комнатах или «гостевых домах» у местных жителей. Из развлечений помимо посещения источников турагентства рекомендуют морскую рыбалку и прогулки.

В июне 2025 года руководившая отделом приема и выдачи разрешительных документов Минтуризма Абхазии Кристина Лакербая резко раскритиковала экономных российских туристов, которые питаются «дошираками» и не приносят республике прибыль. Вскоре чиновницу уволили, а руководство ведомства официально признало россиян основой турпотока в страну.