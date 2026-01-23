Россия продолжит осваивать Арктику и Северный морской путь, вне зависимости от грядущих глобальных изменений климата, которые могут быть как в сторону дальнейшего потепления, так и в сторону похолодания. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече со студентами Московского физико-технического института (МФТИ).

Глава государства посетил вуз в подмосковном Долгопрудном и пообщался с молодыми специалистами и учеными в преддверии отмечаемого 25 января Дня российского студенчества. В ходе встречи Путин с улыбкой отметил, что сегодня «не только арктические страны, но и другие страны мира проявляют повышенное внимание к тому, что в Арктике происходит». После этих слов и он сам, и присутствующие засмеялись.

«С одной стороны, весело и интересно, а с другой стороны, это очень важно. Россия всегда — ну, не всегда, но на протяжении очень многих десятилетий — безусловно была лидером в исследовании Арктики», — сказал президент.

Он заявил, что в России строят ледоколы, «которых в мире нет». По его словам, в российском флоте 34 дизельных и 8 действующих атомных ледоколов, активно строятся ледоколы «Чукотка» и «Ленинград», закладывается ледокол «Сталинград» и еще два корабля находятся на стадии проекта.

«И строится на Дальнем Востоке, на верфи “Звезда” в 150 мегаватт атомный ледокол “Лидер” — такого в мире вообще никогда не было. <…> К [20]30-му году, уверен, мы этот ледокол получим», — поделился Путин.

На сайте «Атомфлота» (госпредприятие-заказчик в составе «Росатома») датой окончания работ по строительству ледокола «Лидер» значится 15 декабря 2027 года. Контракт на их выполнение был подписан в апреле 2020 года, цена составляет 127,6 млрд рублей.

Говоря об освоении Арктики, Путин отметил, что специалисты дают разные прогнозы по дальнейшему развитию климатической ситуации.

«То ли нас ждет потепление глобальное, то ли <…> пик потепления прошел и начнется похолодание. Но неважно. А важно то, что мы все равно будем это осваивать: у нас 70% территории Российской Федерации — это северные широты», — пообещал он.

В ходе разговора Путин также сообщил, что Россия будет развивать свою космическую группировку.

«Ну, конечно, мы будем группировку космическую развивать. Это естественно, она развивается», — цитирует президента РИА Новости.

Как писали «Известия», накануне президент Курчатовского института и глава научно-экспертного совета Морской коллегии России Михаил Ковальчук призвал не допускать отставания судостроения и флота от технологических инноваций, которые уже активно используются в космической отрасли.

Ковальчук отметил, что многие современные передовые разработки, такие как межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон», основаны на исследованиях, начатых еще в конце 1940-х годов.