Арестованный по подозрению в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге 38-летний Петр Жилкин возмутился из-за внимания, которое проявляют СМИ к его делу. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда, где мужчине избирали меру пресечения.

Когда кто-то из журналистов спросил, почему Жилкин не хочет вести диалог с представителями прессы, тот заявил, что СМИ «раздули воздух из ничего». Отвечая на вопрос судьи о семейном положении, мужчина сообщил, что является отцом 11-летней дочери, которую после его задержания «травят со всех сторон».

После этого Жилкин перестал отвечать на вопросы журналистов, поскольку такой совет дал ему адвокат. В ходе заседания он сидел, надвинув капюшон на глаза, чтобы на фотографии из зала не попало его лицо. Против взятия под стражу по ходатайству следователя мужчина не возражал.

В результате Жилкина арестовали до 31 марта. По обвинению в похищении и убийстве малолетнего ему грозит пожизненный срок. На компьютере мужчины при обыске обнаружили большой объем детской порнографии.

Жертвой убийства стал девятилетний мальчик. Из показаний Жилкина следует, что 30 января он заметил ребенка на парковке у торгового центра в Петербурге и узнал: тот ранее как-то мыл фары его автомобиля. Мужчина рассказал, что уговорил школьника сесть к нему в машину и предложил деньги за интимные услуги, но тот отказался и якобы стал вымогать 0,5 млн рублей.

По словам Жилкина, под угрозой шантажа он убил мальчика прямо в машине ударом по голове, а потом отвез в сельскую местность в Ленобласти, связал и утопил в водоеме. Тело убитого было найдено после задержания подозреваемого — по его указаниям.

СМИ выяснили, что Жилкин является уроженцем Луганщины, но с ранних лет проживал в Ростовской области, а в 2010 году перебрался в Петербург, чтобы работать на стройке. После убийства мальчика он пытался скрыться — предположительно в Прибалтике, — но был остановлен по пути туда на шоссе в Псковской области.