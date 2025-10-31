Индийская государственная нефтегазовая корпорация Indian Oil (IOC) закупила пять партий российской нефти с поставкой в ​​декабре у компаний, не попавших под западные санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров. Закупки продолжаются несмотря на давление со стороны Вашингтона с требованием их прекратить, отмечает агентство.

По данным одного из источников Reuters, IOC закупила около 3,5 млн баррелей сибирской нефти марки ESPO по цене, близкой к котировкам Дубая. Партию должны доставить в один из портов на востоке Индии в декабре, при этом источникам неизвестно, кто выступал в качестве продавцов.

Ранее на этой неделе Reuters писал, что многие индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) приостановили новые заказы на российскую нефть. По его данным, это произошло на фоне санкций, которые администрация президента США Дональда Трампа ввела против «Роснефти», «Лукойла» и компаний, принадлежащих им на 50% и более.

В руководстве Indian Oil тогда заявили, что корпорация не откажется от российской нефти в рамках имеющихся ограничений. Однако два источника в трейдерской среде рассказали агентству, что после введения американских санкций IOC отменила закупку семи или восьми партий сырья из России, поскольку дочерние компании-поставщики попали в черный список.

В самой корпорации на запрос агентства пока не ответили.

До введения санкций Вашингтоном нефть марки ESPO поставлялась в основном «Роснефтью», при этом большая ее часть уходила в Китай. Но из-за американских ограничений китайский спрос упал и цена этой марки снизилась, став привлекательной для покупателей в Индии, говорится в публикации.

В целом, за последние три года Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, которая поставляется морем, отмечает Reuters.

Накануне журналистка итальянского издания InsideOver Симона Манджанте написала, что санкции США против «Роснефти» и «Лукойла» стали ударом для Европы. Она пояснила, что на фоне ограничения российского экспорта снижается мировое предложение и растут цены. В итоге Европа, по-прежнему вынужденная импортировать энергоносители, «сталкивается с ростом тарифов, инфляцией и потерей конкурентоспособности промышленности», сделала вывод она.