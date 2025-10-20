Председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил передать все средства, которые певица Алла Пугачева зарабатывает в России, на обеспечение, лечение и поддержку родственников российских военных, участвующих в специальной операции. Об этом Иванов рассказал в беседе с Life.ru.

Он подчеркнул, что считает справедливым такое распоряжение средствами на российских счетах артистки. По словам Иванова, все заработанные коммерческой деятельностью Пугачевой деньги необходимо направить «на специальные счета для оказания помощи нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, а также их близким».

Активист утверждает, что Пугачева продолжает получать отчисления с вкладов, которые находятся в российских банках, однако выводит их на иностранные счета. Иванов отметил, что такие действия не соответствуют интересам государства и народа.

«В то время как простые россияне, наши защитники и их семьи, сталкиваются с трудностями, кто-то позволяет себе пользоваться всеми благами, но не желает быть с землей, давшей ему славу и богатство», — сказал Иванов.

В сентябре 2025 года Алла Пугачева дала интервью журналистке Катерине Гордеевой*, в котором рассказала о причинах отъезда из России, реакции на объявление ее супруга Максима Галкина* иноагентом, поделилась мнением о статусе «предателя» и рассказала, что думает о «доносчиках».

В 3,5-часовом разговоре певица также назвала лидера самопровозглашенной республики Ичкерия, который выступал за независимость Чечни от России, Джохара Дудаева «приличным, порядочным, интеллигентным человеком». После этих слов, по данным SHOT, в отношении Пугачевой начали проверку по ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма).

Как писал RT, Генпрокуратура приняла к рассмотрению просьбу адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева проверить слова Пугачевой. Он также подал иск в суд с требованием взыскать с нее 1,5 млрд рублей за моральный ущерб. Позже стало известно, что Савеловский суд Москвы оставил иск без движения.

15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал интервью Пугачевой и назвал ее «предателем» и «врагом народа».

«О том, какой был Дудаев и какую пользу он принес, в первую очередь, нужно бы спросить самих чеченцев», — написал он в своем телеграм-канале.

В конце сентября глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФБПК) Виталий Бородин также подал к Пугачевой иск о защите чести и достоинства в Одинцовский городской суд Подмосковья.

* внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов