Уехавшая из России после начала боевых действий на Украине народная артистка СССР Алла Пугачева продолжает получать стабильный доход из российских источников, основу которого составляют банковские проценты и государственные выплаты, пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, ежемесячно на счета артистки поступает свыше 105 тысяч рублей российской пенсии, включающей несколько видов государственных начислений. В пенсионные выплаты 76-летней певицы входит:

компенсация за звание народной артистки в размере 41 995 рублей,

доплата за государственные награды объемом 29 тысяч рублей,

установленные федеральные надбавки.

Совокупный годовой объем только пенсионных начислений, без учета банковских процентов, превышает 1,2 миллиона рублей, утверждает канал.

Финансовая стратегия Пугачевой, по данным источников SHOT, предполагает первоначальное накопление средств на российских банковских счетах, где действуют сравнительно высокие процентные ставки по рублевым депозитом, с последующим их переводом за рубеж. В качестве примера канал приводит одну из транзакций на общую сумму 46 миллионов рублей, осуществленную после накопления необходимого объема средств на принадлежащем артистке счете.

Ранее «Комсомольская правда» подсчитала, что размер пенсии Пугачевой в России составляет как минимум 67 тысяч. По данным газеты, из этих средств доверенные лица артистки выплачивают налоги на оставшееся у нее в стране имущество, а также выдают зарплаты тем, кто продолжает обслуживать ее квартиру и загородный дом. В статье говорилось, что пенсии певицы не хватает на все эти траты.

10 сентября в Сети было опубликовано первое после начала боевых действий на Украине интервью Пугачевой. В нем певица заявила, что глава самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохар Дудаев был «приличным, порядочным, интеллигентным человеком». Она также выразила сожаление по поводу того, что в свое время не могла оказать ему помощь.

После этого адвокат Александр Трещев обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова Пугачевой на оправдание терроризма, экстремизм и фейки о российской армии. Он также подал к ней самой иск на 1,5 млрд рублей, заявив, что интервью оскорбило его как участника афганской войны.

Представители организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) и ее руководитель Виталий Бородин попросили президента России Владимира Путина лишить певицу звания народной артистки СССР. Критике певицу также подвергли депутаты Госдумы и глава Чечни Рамзан Кадыров.