При отключении интернета большинство повседневных задач можно решить с помощью офлайн-сервисов, рассказал «Абзацу» аналитик Telecom Daily Илья Шатилин. Эксперт посоветовал россиянам заранее скачивать электронные карты и переходить на СМС-общение.

«Просто сейчас многие от этого отвыкли, для жизни без мобильного интернета нужно приложить чуть-чуть больше мозгов. Например, маршрут построить самостоятельно, а не ждать, что его проложит навигатор», — отметил он.

Шатилин добавил, что воспользоваться каршерингом или электросамокатом можно через Вluetooth. По его словам, второй вариант также может запускаться с помощью комбинации нажатий на рычажки.

Чтобы не терять доступ к расписанию транспорта, собеседник издания посоветовал переписать график на бумагу и держать ее под рукой.

Курьерам и водителям такси аналитик рекомендовал использовать офлайн-карты. Он пояснил, что смартфоны способны прокладывать маршруты и без внешнего сигнала, однако сведения о пробках в таком случае будут недоступны.

С 5 по 11 марта жители Москвы сообщают о нестабильной работе мобильного интернета. По их словам, в центре города открываются только сайты и приложения из «белого списка».

9 марта о сбоях с интернетом массово сообщали и жители Санкт-Петербурга. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что возможное «понижение скорости мобильного интернета» связано с атакой беспилотников.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что отключения и ограничения связи в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России вводятся для обеспечения безопасности.

Песков напомнил, что недавно были приняты соответствующие законы. Речь идет о документе, который обязывает операторов отключать связь по требованию ФСБ. Его Госдума приняла во втором и в третьем чтениях.

Проблемы, возникающие у бизнеса из-за этих мер, Песков назвал темой для дополнительного анализа. Он заверил, что опыт работы интернета в условиях ограничений будет изучаться. По его словам, на основе такого анализа предложат различные решения проблем.