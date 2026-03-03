Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что изменил свое мнение о «Матерях Беслана» после разговора с одним «умным» чиновником и сейчас вместо критики организации «просто бы прикусил язык». Сопредседатель организации «Матери Беслана» Анета Гадиева в беседе с RTVI сообщила, что Лебедев уже совершил «большой грех», когда оскорбил и оклеветал их, и сейчас они не ждут от него никаких извинений, которые ничего не исправят.

1 марта осетинский блогер Алик Пухати (он же Алик Пухаев, автор телеграм-канала Rajdian) опубликовал фрагмент интервью с дизайнером, назвав видео «Лебедев извинился перед “Матерями Беслана”». При этом прямых извинений в ролике нет.

Дизайнер сам поднял тему конфликта с «Матерями Беслана», заявив, что для него стал «хорошим жизненным уроком» скандал, вызванный его словами. Он пояснил, что считал себя на тот момент «абсолютно правым», когда говорил, что «Матери Беслана» выступают «не за детей, а против Путина». Но потом, добавил Лебедев, он передумал, поговорив с «одним умным человеком — как ни странно, чиновником».

«Он мне сказал такие слова, которые заставили меня изменить свое отношение, поумнеть и стать более взрослым. Он сказал, что люди, у которых случилась такая трагедия, имеют право быть неправыми. Они могут говорить даже ужасные слова и вести себя странно. И все это потому, что у них такая трагедия», — рассказал дизайнер, не уточнив, кем был собеседник.

После этого, добавил Лебедев, он осознал, что в «этом есть доля правды»: «То, как я на них позволял себе наезжать, это недостойно. <…> Сейчас я бы просто прикусил язык».

Однако в «Матерях Беслана» к этой позиции отнеслись скептически.

«Мы считаем, что лучше бы он уже молчал. Все, что он хотел, уже сказал. И пусть это будет на его совести. Самый большой грех, если вы знаете, то это грех наговора, когда у человека хорошие побуждения, а его берут и вот так обвиняют, как этот товарищ нас тогда оклеветал. И не только оклеветал, а оскорбил. Но мы не стали подавать на него тогда в суд, решили — пусть живет с этим», — заявила Гадиева в беседе с RTVI.

Она также назвала «очень интересными» слова Лебедева о том, что он «повзрослел» после разговора с неким «умным» человеком.

«Кто-то его научил, и он вдруг повзрослел — это очень интересно. Повзрослеть, когда ты уже, наверное, скоро на пенсию должен уходить, это тоже о чем-то говорит. И еще: он говорит, что “прикусил бы язык” не потому, что понял, чем мы занимаемся, что мы делаем, а именно потому, что мы, можно сказать, “не в себе”, что нам якобы “все можно”», — сказала сопредседатель «Матерей Беслана».

При этом Гадиева отметила, что для матерей, потерявших своих детей во время теракта, все эти разговоры по поводу заявлений Лебедева — «пройденный этап».

«Мы закрыли эту страницу. Пусть говорит, что хочет, и пусть живет со своей совестью, если она у него вообще есть. Если у него вообще есть мозги. И это не только мой комментарий — мы обсуждали это, и наши женщины тоже сказали то же самое», — подчеркнула она.

На вопрос, связывался ли дизайнер с организацией непублично или через каких-то представителей, чтобы принести извинения, Гадиева ответила отрицательно: «Нет, он не связывался, и, наверное, не надо ему связываться. Зачем?».

В 2024 году Юрий Дудь* опубликовал интервью с Лебедевым. В нем дизайнер подтвердил свои слова, сказанные в 2019 году, о том, что организации «Матери Беслана» и «Голос Беслана» «множатся, чтобы получить больше политических пирогов», а их участниц обвинил в «торговле своим горем». «А почему они вообще сейчас что-то делают? Они торгуют своим голосом, придают себе добавленную ценность — что у них общая трагедия. А дальше прошло уже триллион лет», — заявил Лебедев.

Слова дизайнера вызвали жесткую критику как со стороны представителей власти, так и общественников. Например, глава Северной Осетии Сергей Меняйло назвал их «чудовищным бредом» и глумлением над памятью погибших, а президент Южной Осетии Алан Гаглоев потребовал «самого жесткого наказания».

Депутат Госдумы Артур Таймазов написал, что для осетинского народа бесланская трагедия — «незаживающая рана».

Комитет Госдумы по защите семьи во главе с Ниной Останиной обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Лебедева на предмет нарушения российских законов, указав на «нецензурную брань и оскорбления в адрес различных лиц и организаций».

Движение «Высший совет осетин» также направило жалобы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием лишить дизайнера госнаград — в 2020 году президент России Владимир Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Сопредседатель комитета «Матери Беслана» Рита Сидакова, потерявшая в теракте единственную дочь, 5 августа 2024 года в беседе с Daily Storm призвала Лебедева извиниться и назвала его аморальным человеком.

«Я очень расстроилась из-за его слов. Не спала почти всю ночь. Что творилось в Беслане, Лебедев, наверное, в самых страшных фильмах и снах не видел. Люди поддержали теплотой и любовью нас. А такие, как Лебедев, они морально добивают. Знаете, как душевные раны болят! И он [дизайнер] эти раны бередит нам! В нем нет ни капли эмпатии. Он не человек! Он нас обидел. Просто добивает. Несколько лет назад он тоже нелицеприятно высказался. Но когда применяют силу — он реагирует. Когда за чеченцев высказался — даже извинился. Кадыров заставил его. Конечно, сейчас ему надо извиниться перед всеми!» — подчеркнула она.

По ее словам, именно благодаря помощи «Матерей Беслана» и других организаций сотни выживших — инвалиды первой и второй группы — получали помощь с реабилитацией все эти годы.

«Если бы сами матери не взвалили эту работу на свои плечи, состояние этих людей было бы гораздо хуже. Помогали с реабилитацией детям. У меня единственный ребенок в этой школе остался. Потому что помогала своим близким, соседям, подружкам моей девочки. И я вытаскивала их, ездила в больницы. И мне, помогая другим, стало легче жить и заботиться о могиле своего ребенка. И вот такую работу Лебедев называет такими вещами… Он аморальный человек», — сказала Сидакова.

Теракт в Беслане произошел 1 сентября 2004 года: тогда боевики захватили местную школу, в заложниках оказались 1128 человек. Террористы требовали вывода войск из Чечни и признания независимости Ичкерии. 3 сентября начался штурм: 31 террорист был уничтожен, единственным выжившим задержанным оказался Нур-Паша Кулаев, приговоренный в 2006 году к пожизненному сроку.

Жертвами трагедии стали 334 человека, из них 186 детей, пострадали свыше 750 человек, инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов