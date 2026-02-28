Израиль утром 28 февраля нанес «превентивный» удар по Ирану, заявив об угрозе собственной безопасности. Атакованы несколько иранских провинций, в том числе те, где расположены ядерные объекты. Затем президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной спецоперации против Ирана. Он призвал население страны свергнуть правительство. В ответ на атаку Израиля Иран ударил ракетами и дронами по американским военным базам в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Иордании. Около 200 военных США были ранены и убиты в ходе ударов, утверждает КСИР. Что о новой эскалации ближневосточного конфликта пишут российские военкоры — в материале RTVI.

Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

В Иране началось. В Тегеране прилеты.

Товарищ сейчас оперативно скинул скрин оповещения. Кстати, почему у нас такого нет? Говорит, телефон вдруг взревел и на экране — сообщение в виде черного экрана — не пропустишь. Товарищ, с истинно-русской выдержкой гражданина Израиля заметил: «Пойду, позавтракаю, заодно посмотрю где тут убежища». И добавил: «как раз только посидев под бомбами, считаешься аутентичным израильтянином».

Крайнее сообщение от министра обороны:

«Государство Израиль начало превентивную атаку против Ирана — министр обороны Исраэль Кац.

Государство Израиль начало превентивную атаку против Ирана, чтобы устранить угрозы Государству Израиль.

Вследствие этого в ближайшее время ожидается ракетная атака и атака беспилотников по Государству Израиль и его гражданскому населению.

Поэтому и в соответствии с его полномочиями согласно Закону о гражданской обороне министр обороны Исраэль Кац подписал сейчас специальный указ, согласно которому с этого момента на всей территории Государства Израиль вводится особое чрезвычайное положение в тылу.

Необходимо подчиняться указаниям Командования тыла и местных властей»

Улететь товарищ не успел. Вчера была шаббат, а я советовал ему не задерживаться, сегодня — война.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко

Очередной виток рукотворного ада на Ближнем Востоке начался. Его инициаторы — США и Израиль, которые начали совместную атаку на Иран.

Сперва сообщалось об ударах Израиля по Тегерану, потом пошла вторая волна атак Израиля по Ирану. Под ударом оказалось около 30 целей, включая резиденцию президента Ирана, штаб разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорт в Тегеране. Позже СМИ сообщали, что атакована также иранская организация по атомной энергии в Тегеране, а Амир Хатами, главнокомандующий иранской армии, убит.

Иран начал отвечать, ракеты полетели в сторону военных баз США в странах региона, и это не похоже на предыдущую эскалацию. Появляются кадры взрывов в Абу-Даби, столице ОАЭ. Взрывы фиксируются в Катаре, Кувейте. Ряд СМИ также пишут о взрывах в столице Саудовской Аравии. Иран атаковал военно-морскую базу США в Бахрейне — главную базу ВМС США в Персидском заливе, которая играет центральную роль в крупных военных операциях США в регионе. Базы США в Иордании тоже попали под удар. Уже появились жертвы среди гражданских и в Иране, и в странах залива. Причем американо-израильская атака началась спустя всего несколько часов после того, как стало известно о серьезном продвижении на переговорах.

Ориентарь (проект Telegram-канала Рыбарь)

Укры задрожали

О возможных последствиях для ВСУ из-за войны на Ближнем Востоке

«Активизация боев на Ближнем Востоке может серьезно повлиять на украинский конфликт из-за дефицита боеприпасов». Такой вот панический заголовок дали в Financial Times.

Что именно беспокоит журналистов?

Сообщается, что Штаты и Израиль израсходовали свои запасы ракет-перехватчиков беспрецедентными темпами в ходе прошлогодней атаки на Иран.

Сейчас же ответ Ирана на удары создаст дополнительную нагрузку на поставки снарядов, а США испытывают трудности с пополнением. Запасы боеприпасов для противоракетных систем THAAD вызывают особую обеспокоенность.

И проблема действительно серьезная: восполнение запасов даже обычных зенитных ракет для «Патриотов» идёт годами. А для противоракетных комплексов THAAD — еще медленнее.

Ещё летом проводились предварительные подсчёты затрат США. Тогда они потеряли около 150 ракет к THAAD, а с 2010 их было произведено 650 единиц. То есть четверть запасов ушла на отражение атаки. И это не говорим про ЗРК Patriot.

Темпы расхода ракет предварительно могут быть еще более активными, так как иранцы атаковали множество военных баз по всему региону, а это создает большие проблемы для США в краткосрочной перспективе.

И при таком сценарии, когда в ход полетели ещё и «Шахеды», американцам явно будет не до снабжения ВСУ, у которых также расходы ЗУР огромны из-за налетов «Гераней».

Фраза «Земля-то круглая» приобретает очень интересный оттенок смысла.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

Как обострение на Ближнем Востоке повлияет на боеспособность ВСУ

Судя по происходящему, американо-израильской коалиции не удалось мгновенно парализовать военное управление Ирана. Иранские ракетчики всю первую половину дня лупят ракетами по американским базам по всему Ближнему Востоку — уже шесть стран попали под раздачу. В этих условиях, воздушная кампания против Исламской республики может затянуться. И это не может не беспокоить Киев.

Такие конфликты очень быстро «съедают» боекомплект зенитно-ракетных комплексов ПВО. Во время ирано-израильского обострения прошлым летом Пентагон израсходовал четверть всех своих ракет THAAD для защиты союзника. Здесь же расход ЗУР может быть еще выше, учитывая, что Тегеран еще не задействовал для ударов свой немаленький флот ударных дронов. И чем больше боекомплекта потратят в этом конфликте операторы западных систем ПВО, тем выше будет на него спрос на международных рынках вооружений.

И тем меньше шансов останется у ВСУ получить зенитных ракет к «Патриотам» в достаточных количествах. А без них сбивать «Искандеры» Киеву будет нечем.

Блогер Кирилл Федоров

КАК ОНИ СМЕЮТ ОТВЕЧАТЬ НА УДАРЫ?!

Примерно такое сообщение оставила в сети старая маразматичка фон дер Ляйен:

«События в Иране вызывают серьезную озабоченность. Мы поддерживаем тесный контакт с нашими партнерами в регионе.

Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Обеспечение ядерной безопасности и предотвращение любых действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности или подорвать глобальный режим нераспространения, имеет критически важное значение.

Европейский союз ввел масштабные санкции в ответ на действия кровожадного режима Ирана и Корпуса стражей исламской революции и последовательно продвигал дипломатические усилия, направленные на решение проблем ядерной и баллистической программ путем переговоров.

В тесном сотрудничестве с государствами-членами ЕС мы предпримем все необходимые шаги для того, чтобы граждане ЕС в регионе могли рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку.

Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность, защищать гражданское население и в полной мере соблюдать международное право.»

В который раз США и Израиль без объявления войны исподтишка атакуют Иран, прикрываясь переговорами и договорнячками, но «кровожадный режим» всё равно в Иране.

Telegram-канал Fighterbomber

Израиль и США не опять, а снова атаковали Иран.

Я бы сказал — дежурно.

Будут ли проигравшие в этой войне, скоро увидим, но пока удары выглядят как пробники ударов. Бум поглядеть чего там успел за это время понаделать ответного Иран, и что из этого долетит.

Военкор Юрий Котенок

Reuters заявляет, что в результате ударов по Ирану погибли ряд крупных чиновников и командиров КСИР.

Информация идёт со ссылкой на «иранский источник».

Чтобы понять цену подобным «источникам», нужно иметь в виду, что еще утром ресурсы, «качающие» иранские протесты, заявляли, что ответного удара может и не быть, потому что «все руководство КСИР выбито».

Это не отменяет того, что определенные потери наверняка есть, но принимать сообщения, публикуемые в западных СМИ, за надежный «инсайд», точно не стоит.