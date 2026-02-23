В России 22 февраля завершилась масленичная неделя. По традиции в последние дни Масленицы сжигали соломенное чучело, а по недавней традиции — жгли не только символ зимы, но и конкретных персонажей. Подробнее — в материале RTVI.

На Байкале сожгли Шамана

На озере Байкал 22 февраля было сожжено чучело популярного исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов). Акция была направлена против использования сакрального для коренных народов места в качестве декорации для создания эпатажного контента — на днях Шаман лизнул байкальский лед на видео и выложил ролик в соцсети. Видео вызвало огромный общественный резонанс.

«Байкал требует определенного поведения. И этот перформанс — не только реакция на «облизывание льда». Он про то, что неподобающее поведение на Байкале регулярно приводит к трагедиям: автомобили уходят под лед, людей сбивают суда на воздушной подушке, гибнут те, кто воспринимает озеро как аттракцион», — пояснил иркутский активист Денис Букалов.

Лабубу в Липецкой области

В археологическом парке «Аграмач» в Липецкой области на Масленицу сожгли трехметровое чучело Лабубу.

«Будем бороться со злом, сожжем его! Добро победит! Зима отступит, весна придет. Всех с праздником»,— заявил ранее директор парка Александр Голотвин.

Во время празднования в прошлом году в парке сожгли Белого Ходока, Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги. Как утверждали организаторы мероприятия, арт-объекты сгорели «как символ очищения русской традиционной культуры от засилья чуждых нам ценностей».

Сердце в темном лесу в «Никола-Ленивце»

В калужском парке «Никола-Ленивец» на Масленицу спалили 25-метровое «сердце» и «темный лес». Перформанс в арт-парке проводится ежегодно — для события строят огромный арт-объект. Кульминация дня — сожжение его перед тысячами зрителей.

В этом году перфоманс прошел 21 февраля — в «Никола-Ленивце» был возведен огромный арт-объект авторства основателя парка Николая Полисского.

Композиция представляла собой 16 башен, символизирующих темный лес, в центре которых возвышалось огромное «сердце», поднятое при помощи крана. Высота инсталляции составила 25 метров — примерно с девятиэтажный дом. «Сердце» подожгли в воздухе, и оно упало, спалив весь «лес».

«Каменный цветок» в Свердловской области

В «Парке сказов» (город Арамиль под Екатеринбургом) кульминацией праздничной программы с хороводами и блинами стало сожжение восьмиметрового «Каменного цветка». Арт-объект нес в себе двойной символический смысл — камень олицетворял накопившуюся за зимние месяцы усталость, а цветок — скрытый потенциал для весеннего роста и обновления.

Горит дедлайн

Телеграм-канал «Креатив со звездочкой» 22 февраля провел трансляцию сожжения выложенных из соломы трехметровых букв, образующих слово «ДЕДЛАЙН».

«Чтобы с чистой душой понаблюдать, как сгорают рабочие хвосты и просроченные таски», — объяснили создатели канала.

Москва: самое крупное чучело

Самое масштабное масленичное чучело этого года было сожжено в столичном музее-заповеднике «Горки Ленинские». По информации Минкультуры России, высота конструкции составила 25,2 метра.

На возведение объекта ушло три недели. В процессе создания конструкции были использованы 800 метров бруса, 250 метров ткани, 28 метров узоров и 3 тонны сена.