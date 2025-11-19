В результате российских ударов 19 ноября Украина потеряла вооружение общей стоимостью более 1,3 млрд рублей. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что эти последствия российских ударов станут крайне болезненными для ВСУ.

Он напомнил, что в ночь на 19 ноября ВС России уничтожили две имевшиеся у ВСУ американские пусковые установки MLRS, несколько ракет, американский бронетранспортер M113, несколько станций радиоэлектронной борьбы и другое вооружение.

«Лента.ру» уточнила, что экспортная стоимость одной ПУ MLRS составляет минимум $4,7 млн, а ракеты ATACMS — $1,5 млн. По словам Дандыкина, Россия планомерно лишает ВСУ средств поражения и тем самым неизбежно ослабляет противника.

«И эту работу следует продолжать, не дожидаясь, пока ВСУ начнут стрелять», — считает эксперт.

Он признал, что Украина по-прежнему располагает достаточным арсеналом для нанесения ударов по российским позициям и целям на территории РФ, а также продолжает получать помощь от «десятка серьезных стран», которые все еще готовы поставлять ей вооружение и боеприпасы. Однако, подчеркнул Дандыкин, Россия принципиально отличается тем, что использует собственные ресурсы.

«А мы одни. Зато сражаемся всем своим», — заключил военный эксперт.

Минобороны России отчиталось об уничтожении десятков единиц украинской военной техники в ночь на 19 ноября. За сентябрь 2025 года армия Украины потеряла 44,7 тыс. солдат, рассказал президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». При этом потери украинской стороны, по его словам, значительно превышают российские.

В конце августа глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что боевой потенциал ВСУ «значительно снижен». По данным ведомства, с января по август украинская армия потеряла свыше 340 тыс. военных и еще более 65 тыс. единиц военной техники. Кроме того, ВС России за этот период нанесли 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ.