За последние 10 лет российские суды вынесли решения о взыскании с заемщиков по кредитным долгам более 8 трлн рублей. С судебными данными ознакомился ТАСС.

За период с 2015 по 2024 годы в суды поступило 81 млн дел о взыскании долгов. Речь идет о кредитных договорах и договорах займа.

Из них — 78,8 млн исков на общую сумму 8,388 трлн рублей были частично или полностью удовлетворены, уточняет агентство. Кроме того:

  • в отношении еще 70,8 млн дел судебные органы вынесли решения без заседаний;
  • 809 тыс. исков не были удовлетворены;
  • 365 тыс. дел были прекращены.

По данным ТАСС, в 2005-2014 годах количество аналогичных дел было в 10 раз меньше — 8 млн. За это время суды удовлетворили 7,45 млн исков на общую сумму 2,5 трлн рублей.

Вырос за эти годы и объем взыскиваемых средств: если в 2005 году этот показатель составлял 8 млрд рублей, то в 2010 году он был 359 млрд рублей. В 2015 году эта цифра увеличилась до 771 млрд рублей, а в 2024 — до 843 млрд.

По данным статистики Судебного департамента при Верховном суде России, с 2018 по 2024 годы был рассмотрен 71 млн дел о взыскании 14 трлн рублей. 69 млн исков удовлетворили, присудив взыскать 5,9 трлн рублей.

«Плати как государство»: почему коллекторам выгодно частично прощать «грехи» должникам

В октябре в Госдуму внесли законопроект, который призван защитить права должников на территориях, где действует военное положение или режим контртеррористических операций. Автором инициативы стал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Согласно его проекту, следует временно приостановить взыскание долгов с физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые находятся в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях. По словам Пискарева, из-за атак на эти регионы многие граждане не имеют возможности своевременно погашать задолженности.

ЦБ разработал меры защиты россиян при взыскании долгов без суда

Ранее россияне жаловались на изменение кредитных условий со стороны банков. Речь идет об увеличении сроков кредитов, а также изменении ставок и размеров ежемесячного платежа. Среди пострадавших — клиенты Совкомбанка, «МТС Банка» и «Почта Банка». Часто неожиданные изменения выражались в виде отключения платных пакетов услуг, дающих льготные условия.