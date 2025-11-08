За последние 10 лет российские суды вынесли решения о взыскании с заемщиков по кредитным долгам более 8 трлн рублей. С судебными данными ознакомился ТАСС.

За период с 2015 по 2024 годы в суды поступило 81 млн дел о взыскании долгов. Речь идет о кредитных договорах и договорах займа.

Из них — 78,8 млн исков на общую сумму 8,388 трлн рублей были частично или полностью удовлетворены, уточняет агентство. Кроме того:

в отношении еще 70,8 млн дел судебные органы вынесли решения без заседаний;

809 тыс. исков не были удовлетворены;

365 тыс. дел были прекращены.

По данным ТАСС, в 2005-2014 годах количество аналогичных дел было в 10 раз меньше — 8 млн. За это время суды удовлетворили 7,45 млн исков на общую сумму 2,5 трлн рублей.

Вырос за эти годы и объем взыскиваемых средств: если в 2005 году этот показатель составлял 8 млрд рублей, то в 2010 году он был 359 млрд рублей. В 2015 году эта цифра увеличилась до 771 млрд рублей, а в 2024 — до 843 млрд.

По данным статистики Судебного департамента при Верховном суде России, с 2018 по 2024 годы был рассмотрен 71 млн дел о взыскании 14 трлн рублей. 69 млн исков удовлетворили, присудив взыскать 5,9 трлн рублей.



В октябре в Госдуму внесли законопроект, который призван защитить права должников на территориях, где действует военное положение или режим контртеррористических операций. Автором инициативы стал глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Согласно его проекту, следует временно приостановить взыскание долгов с физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые находятся в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях. По словам Пискарева, из-за атак на эти регионы многие граждане не имеют возможности своевременно погашать задолженности.

Ранее россияне жаловались на изменение кредитных условий со стороны банков. Речь идет об увеличении сроков кредитов, а также изменении ставок и размеров ежемесячного платежа. Среди пострадавших — клиенты Совкомбанка, «МТС Банка» и «Почта Банка». Часто неожиданные изменения выражались в виде отключения платных пакетов услуг, дающих льготные условия.