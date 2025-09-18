Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил России генералу армии Валерию Герасимову продлили срок службы, сообщает 18 сентября РБК со ссылкой на источники, в том числе близкий к Министерству обороны. Один из собеседников издания уточнил, что срок службы главы Генштаба продлен на пять лет.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, написали, что Герасимову, «вероятно, продлен» срок службы в связи с достижением 70-летнего возраста 8 сентября. Учитывая, что генерал более трех с половиной лет командует боевыми действиями в зоне военной операции на Украине с момента ее начала, можно сделать вывод, что российское руководство одобряет его работу, сказал в разговоре с изданием профильный эксперт Иван Коновалов.

Предельный возраст пребывания на военной службе для имеющих звание высшего офицера — 70 лет. В соответствии с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые были приняты в 2021 году, с генералами армии, маршалами и адмиралами флота, достигшими 70 лет, может заключаться новый контракт на срок, установленный решением президента.

Ранее «Коммерсантъ» обратил внимание на отсутствие Герасимова на основном этапе совместных военных учениях России и Беларуси «Запад-2025». 16 сентября маневры, проходившие на полигоне «Мулино» в Нижегородской области, посетил президент Владимир Путин. Его встретил министр обороны Андрей Белоусов, а по полигону проводил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев, который, как отмечает «Ъ», «представлял» на этих учениях Генштаб.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Герасимов не смог посетить учения «Запад-2025» из-за необходимости координировать руководство военной операцией.

«Идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операцией, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба», — сказал представитель Кремля.