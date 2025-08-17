Совместная поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на лимузине Cadillac главы Белого дома была экспромтом, а не запланированной частью визита российского лидера на Аляску. Об этом рассказал источник РИА Новости, близкий к организации переговоров.

По словам собеседника агентства, сценарий встречи глав государств в аэропорту Анкориджа предполагал, что оба президента должны были поехать на своих машинах: Путин — на привезенном из России лимузине Aurus, а Трамп — на бронированном Cadillac One.

После того, как спецборт российского лидера прилетел на Аляску, российский и американский лидеры одновременно вышли из самолетов и встретились на красной ковровой дорожке, пожав друг другу руки. Как утверждает источник РИА Новости, после этого церемония встречи пошла «не по плану».

«Сначала лидеры вместе взошли на постамент для совместного фото, а не с разных сторон, как планировалось, а затем неожиданно для участников встречи американский лидер пригласил президента России в свой автомобиль, на что Путин легко согласился», — пересказывает агентство слова собеседника.

«После короткой фотосессии Трамп, по-видимому, спросил Путина, не хочет ли он проехать с ним. Затем он жестом указал на президентский лимузин «The Beast» («Зверь». — Прим. RTVI), и оба лидера направились внутрь», — сообщал корреспондент The Wall Street Journal (WSJ).

Пересев в Cadillac Трампа, российский президент нарушил традицию передвигаться за рубежом на своем авто, написала WSJ. Как отметила газета The New York Times, в лимузине оба лидера ехали без переводчика, но Путин «достаточно хорошо» владеет английским и может поддержать разговор на этом языке.

NBC News указывает, что по пути от взлетной полосы к месту переговоров — военной базе Элмендорф-Ричардсон — Путин и Трамп провели наедине около десяти минут.

«Протокол мероприятия вылетел в трубу», — отмечало агентство Bloomberg.

CNN напоминает, что Трамп хотел, чтобы лидер КНДР Ким Чен Ын сел с ним в машину во время их встречи в Сингапуре в 2018 году, однако помощники его отговорили.

CBS отмечает, что в Cadillac One Трампа до этого ездили как минимум два иностранных лидера. В 2017 году во время первого президентского срока глава Белого дома доехал до Елисейского дворца в Париже вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В том же году компанию Трампу составил тогдашний премьер Японии Синдзо Абэ во время его визита во Флориду.

В то же время Fox 26 News обращает внимание, что в лимузине с главой Белого дома ездил и бывший президент России Дмитрий Медведев. Однако это было в 2010 году, когда американским лидером был Барак Обама.