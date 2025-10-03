Уездный суд Хельсинки не смог вынести вердикт по делу повредившего кабель на дне Балтики танкера Eagle S из российского «теневого флота»: как пишет финское издание Yle, произошел «сенсационный поворот». Судья пришел к выводу, что решение вопроса такого уровня — не в его компетенции.

В материалах обвинения говорится, что 25 декабря 2024 года Eagle S повредил своим якорем пять подводных кабелей в Финском заливе. Защита на предварительных заседаниях настаивала на том, что это дело не находится в юрисдикции Финляндии.

В итоге уездный суд Хельсинки согласился с позицией защиты и пришел к выводу, что инцидент с повреждением кабелей должен рассматриваться в судах тех стран, гражданами которых являются члены экипажа Eagle S, или в том государстве, под чьим флагом ходит судно.

25 декабря 2024 года был поврежден энергетический кабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. В причастности к случившемуся заподозрили зарегистрированный на Островах Кука нефтяной танкер Eagle S, шедший из Усть-Луги и Санкт-Петербурга. Эстония после этого отправила военный корабль на защиту кабеля EstLink 1. В январе 2025 года в Хельсинки был согласован план Baltic Sentry по защите европейских подводных кабелей и трубопроводов от возможного саботажа, в его рамках у эстонских берегов собралась флотилия НАТО.

Дело рассматривалось с конца августа 2025 года. До этого его в течение приблизительно полугода расследовала финская полиция. Теперь Финляндия должна оплатить услуги предоставленных морякам адвокатов из государственного бюджета. Судебный процесс обошелся государству почти в €200 тысяч.

Прокурор требовал приговорить капитана Eagle S — гражданина Грузии Давита Вадачкории — к лишению свободы минимум на 2,5 года без права досрочного освобождения. Аналогичного наказания он просил для двух его помощников. Обвинение настаивало, что экипаж танкера совершил «тяжкий акт вандализма, приведший к обрыву телекоммуникаций».

Обвинение пыталось доказать, что моряки не могли не заметить падение якоря, поскольку скорость движения Eagle S якобы снизилась. По словам прокурора, якорь находился в плохом состоянии, и ЧП с ним было «вопросом времени». Обвиняемые утверждали, что осмотрели танкер и якорь перед плаванием. Их адвокат заверял, что снижение скорости судна было вызвано проблемами с двигателем.

Суд, изучив доводы прокуратуры, пришел к выводу, что разрыв электрокабеля в худшем случае привел бы к отключению электроэнергии на несколько часов и временному повышению ее стоимости.

«Суд постановил, что данное деяние не повлекло за собой последствий, соответствующих критериям вандализма или тяжкого вандализма», — говорится в вердикте.

При этом судья признала, что обрыв кабеля повлек существенные финансовые убытки для финских компаний.

«Так как предполагаемые преступления были совершены до прибытия танкера в территориальные воды Финляндии, то применение финского уголовного права не может основываться на правовых нормах, касающихся территориальных вод», — гласит вынесенный судом вердикт.

Финские власти ранее утверждали, что после повреждения кабелей Eagle S добровольно прибыл в территориальные воды страны. Однако на суде защита заявила, что моряков подвергли принуждению. Суд посчитал, что это обстоятельство не имеет значения.

Моряки изначально отрицали вину, настаивая на том, что обрыв кабеля стал результатом случайности. Сейчас все они находятся за пределами Финляндии. Запрет на их выезд из страны, действовавший почти девять месяцев, был снят 12 сентября.