Мировой суд заочно приговорил 47-летнего политолога Екатерину Шульман* к году лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Суд установил, что в течение года Шульман* дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжила публиковать материалы без специальной маркировки.

Ей также запретили на протяжении трех лет заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов в Сети. Уголовное дело было рассмотрено судом в общем порядке в отсутствие Шульман*, находящейся в розыске.

Это не первый заочный приговор для Екатерины Шульман*, вынесенный российским судом. Так, в июле 2025 года Мещанский районный суд Москвы постановил заочно заключить политолога под стражу сроком на два месяца по аналогичной статье. Инстанция напоминала, что срок начнет исчисляться с момента потенциального задержания Шульман* на территории России или ее экстрадиции в страну.

Екатерина Шульман* — политолог и публицист. Образование она получила в Российской академии государственной службы. После преподавала в ведущих учебных заведениях страны — Московской высшей школе социальных и экономических наук и Институте общественных наук РАНХиГС. Среди прочего, с 2018 по 2019 год Шульман* входила в состав Совета по правам человека.

В 2022 году она выступила против российской военной операции на Украине и переехала в Германию. Тогда же Минюст России включил политолога в реестр иностранных агентов. В марте 2025-го МВД объявило ее в федеральный розыск, однако позднее сообщалось, что эта информация была удалена из базы. В декабре Росфинмониторинг внес Шульман* в перечень террористов и экстремистов.

*внесена Минюстом России в реестр иноагентов