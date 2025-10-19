Украина рассматривала американские ракеты дальнего действия «Томагавк» как новое «чудо-оружие», способное кардинально переломить ситуацию на фронте. Остановить «на земле» тягучее продвижение российской армии ВСУ явно не может, поэтому его командование воспринимает ракетные удары по российским НПЗ и объектам критической инфраструктуры в дальнем тылу как единственную возможность остановить крах украинской обороны. Однако 17 октября, встречаясь с Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп дал понять, что поставок ракет не будет. Реакция Европы и Украины была шоковой.

«Мы очень нуждаемся в них („Томагавках“ — прим. RTVI)», — подчеркнул Владимир Зеленский после встречи с Трампом, посчитав, что переговоры о передаче крылатых ракет не окончены. При этом сам президент США по итогам визита украинского лидера заявил, что «Томагавки» — одновременно «очень мощное, но и очень опасное оружие» и его поставки могут спровоцировать «много плохого». Он также четко обозначил, что Вашингтон не намерен раздавать ракеты, которые ему самому «нужны для защиты страны».

Для руководства Украины отказ США от поставок ракет стал шокирующим ударом. Так, комитет Верховной Рады по национальной безопасности тут же спрогнозировал дальнейшее ухудшение положения ВСУ на фронте: «Если США откатятся, ситуация станет ещё тяжелее». Euronews утверждает, что в кулуарах парламента нардепы не скрывают своего разочарования итогами провальной встречи своего президента с американским.

Не менее острая реакция последовала и в Европе. В Париже восприняли отказ Трампа как очень тревожный сигнал. Как отмечает Le Monde, отказ США усиливает финансовое давление на ЕС: теперь именно он должен брать на себя большую часть расходов и ответственности за поддержку Киева. Немецкий эксперт Андреас Умланд считает, что стратегия Дональда Трампа заключается в том, чтобы в принципе избежать поставки «Томагавков», ведь даже 20 этих ракет — скорее символический жест, а Украине необходимо сосредоточиться на дальнейшем производстве собственного оружия.

Reuters цитирует мнение бывшего американского чиновника Майкла Карпентера, который сейчас является старшим научным сотрудником Международного института стратегических исследований: он считает, что встреча с Трампом — это не то, на что надеялся Зеленский, но она соответствует подходу администрации к украинскому конфликту. «Основная реальность такова, что нет никакого желания заставлять Россию расплачиваться», — сказал он.

И хотя авторитетные аналитики отмечают, что «Томагавки» изначально не стоило воспринимать как «чудо‑оружие», т.к. они не могут принести победу сами по себе, отказ США ясно определяет приоритеты американской внешней политики на данный момент: поддержка Украины любой ценой больше не рассматривается Белым домом как необходимое условие.