Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского лидера Владимира Путина вывезти из Ирана 450 кг обогащенного до 60% урана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Путин выступил с такой инициативой во время телефонного разговора с Трампом, который прошел 9 марта. Как пишет Axios, теоретически предложение российского президента могло бы способствовать выводу ядерных запасов Ирана без присутствия войск США или Израиля на территории страны.

Однако позиция Вашингтона заключается в том, что он должен самостоятельно «обеспечить сохранность урана», рассказал американский чиновник Axios.

«Это предложение [о вывозе обогащенного урана в РФ] выдвигалось не в первый раз. Оно не было принято», — пояснил он.

Как утверждает Axios, Путин озвучил предложение вывезти иранский уран в Россию среди прочих идей по прекращению войны между США и Ираном. О других инициативах российского лидера в публикации не говорится.

Иран вывез в Россию значительную часть низкообогащенного урана в рамках соглашения по иранской ядерной программе 2015 года. Как отмечает Axios, это делает РФ «одной из немногих стран», обладающих техническими возможностями для приема этого материала.

Россия выдвигала аналогичные предложения во время американо-иранских ядерных переговоров в мае 2025 года и за несколько недель до начала нынешних боевых действий.

В последнем раунде переговоров перед войной Тегеран отказался от идеи вывезти уран за границу, предложив вместо этого разбавлять его на собственных мощностях под надзором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Готова ли сейчас иранская сторона к компромиссу — неизвестно, пишет Axios.

Вашингтон открыт к диалогу, но намерен заключить только «хорошую» сделку на выгодных условиях, заявил источник издания. По его словам, Трамп «ведет переговоры со всеми», включая Путина, главу КНР Си Цзиньпина и европейских лидеров, и «всегда готов» заключить соглашение.

«Но это должна быть хорошая сделка. Президент не заключает плохих сделок», — подчеркнул американский чиновник.

Параллельно обсуждаются и силовые сценарии. Ранее Axios писал, что США и Израиль обсуждали возможную отправку спецназа в Иран для обеспечения сохранности ядерных запасов. Однако такой вариант возможен лишь при уверенности в том, что иранские военные больше не смогут представлять угрозу для союзных войск.

Трамп тогда заявил, что ввод наземных войск возможен, но только «по очень веской причине». Он не исключил, что США «в какой-то момент» могли бы ввести в Иран войска для обеспечения безопасности ядерных материалов, но пока не стали бы это делать.

Глава Пентагона Пит Хегсет 13 марта подтвердил наличие «целого ряда вариантов» для взятия иранского урана под контроль. Идеальный сценарий для США — добровольная передача запасов Ираном, но, по словам Хегсета, на переговорах Тегеран к этому был не готов. Какие именно меры могут быть задействованы, министр уточнять не стал.

Трамп в тот же день заявил в интервью Fox News, что США не сосредоточены на захвате иранского обогащенного урана, но в будущем ситуация может измениться. В том же интервью Трамп предположил, что Москва оказывает поддержку Ирану в текущем конфликте. При этом он счел это зеркальным ответом на помощь Вашингтона Украине.

Axios напоминает, что иранский запас урана в течение нескольких недель может быть переработан в оружейный. Его хватит для создания более чем десяти ядерных боезарядов, поэтому контроль над этим ресурсом является приоритетной военной задачей для США и Израиля.