Американский лидер Дональд Трамп предложил губернатору Мэриленда Уэсу Муру перебросить в этот штат военных для борьбы с преступностью. Об этом президент написал в соцсети Truth Social.

«Если Уэс Мур нуждается в помощи, как нуждался [губернатор Калифорнии] Гэвин Ньюсом в Лос-Анджелесе, то я отправлю туда «войска», что уже было сделано в соседнем Вашингтоне, и быстро избавлюсь от преступности», — говорится в сообщении Трампа.

По словам американского лидера, город Балтимор в Мэриленде находится на четвертом месте в США по количеству убийств.

Отвечая на предложение президента США, Мур заявил, что Трамп «скорее нападет на крупнейшие города своей страны, сидя за письменным столом, чем будет ходить по улицам с людьми, которых он представляет», передает NBC News.

24 августа The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Минобороны США планирует переброску нескольких тысяч военных в Чикаго (штат Иллинойс) для поддержания правопорядка. По данным издания, такая модель в будущем может применяться и в других крупных городах США.

10 августа Трамп объявил о вводе в Вашингтон войск Нацгвардии. Все это происходит в рамках анонсированной президентом борьбы с преступностью в округе Колумбия.

До этого Трамп отправлял две тысячи сотрудников Нацгвардии в Лос-Анджелес, где в начале июня вспыхнули протесты. Они были вызваны рейдами против нелегалов. На фоне арестов мигрантов как в самом Лос-Анджелесе, так и в его окрестностях люди стали выходить на улицы, а после — начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.