Заявления о том, что Украина никогда не вступит в НАТО, звучали «задолго до Путина». Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции перед встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне.

По словам главы Белого дома, речь о недопустимости членства Украины в НАТО шла «задолго до президента Путина». В то же время Киев может рассчитывать на «хорошую защиту» со стороны США, добавил Трамп.

«Если вернуться далеко назад, еще задолго до президента Путина, всегда звучало заявление, что Украине никогда не позволят вступить в НАТО. Так было сказано. Мы это еще не обсудили. Мы это будем обсуждать сегодня. Мы дадим их хорошую защиту», — сказал американский президент.

Ранее CNN со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным на Аляске обсуждал с Зеленским и европейскими лидерами гарантии безопасности для Украины по принципу 5-й статьи Устава НАТО (в ней заложен ключевой принцип альянса: нападение на одну или несколько стран-участниц означает нападение на всех членов блока). По данным источника AFP, речь идет о гарантиях, аналогичных НАТО, но не подразумевающих вступления в альянс.

Зеленский 17 августа, что Трамп поблагодарил Трампа за «важный сигнал» о гарантиях безопасности для Украины.

«Нет деталей, как это будет работать, и какова будет роль Америки и Европы, что может сделать ЕС. И это наша главная задача, нам нужно, чтобы безопасность работала на практике как статья 5 НАТО», — пояснил украинский президент.

Киев рассматривает вступление в ЕС как часть этих гарантий, добавил Зеленский. «Мы слышали, что Америка и Путин смотрят на это так же», — отметил он.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил в интервью CNN, что Россия в ходе переговоров на Аляске согласилась на то, чтобы США и европейские страны участвовали в предоставлении «надежных» гарантий безопасности для Украины, сравнимых с 5-й статьей Устава НАТО о коллективной обороне. По его словам, дальнейшее решение этого вопроса зависит от того, смогут ли украинцы смириться с отказом от вступления в альянс. Кремль не комментировал заявления Уиткоффа.