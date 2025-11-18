Президент США Дональд Трамп во время корпоративного мероприятия компании McDonald’s заявил, что его страна располагает самыми сильными в мире войсками.

«У нас самая сильная армия в мире, и мы производим лучшее в мире военное оборудование», — сказал американский лидер.

О мощи армии США Трамп также говорил в ходе посещения военной базы Йокосука в Японии в конце октября. По словам президента, у Штатов «самые сильные и самые мощные вооруженные силы в истории».

Тогда Трамп отдельно подчеркнул потенциал военно-морского флота США. Он добавил, что сегодня ни один потенциальный противник «даже не подумает угрожать» американским ВМС.

30 октября американский лидер заявил, что поручил Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, добавив, что у США самый большой ядерный арсенал в мире. По словам Трампа, Россия занимает по этому показателю второе место, а Китай — третье. Все три страны подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Пекин и Вашингтон, в отличие от Москвы, не ратифицировали его. Позднее Москва отозвала ратификацию. Несмотря на это, страны-подписанты обязаны соблюдать положения договора, так как никто из них официально его не денонсировал.

5 ноября Трамп на Американском бизнес-форуме заявил, что США не заинтересованы в развязывании военных конфликтов. Вместе с тем американский лидер отметил, что «укрепил» американские вооруженные силы, которые являются «самыми мощными в мире».

В октябре 2024 года портал U.S. News and World Report назвал российскую армию лучшей в мире. США заняли вторую строчку. На третьем месте рейтинга — Израиль, на четвертой и пятой позициях — китайская и южнокорейская армии. Далее указаны Иран, Великобритания, Украина, Германия и Турция.

В январе прошлого года свой рейтинг армий опубликовали эксперты компании Global Firepower (GFP). Там Россия заняла вторую позицию после американской армии. Как и в 2023 году, замыкали топ-3 сильнейших армий мира ВС Китая. Вооруженные силы Украины по оценке GFP выбыли из топ-15 сильнейших армий.