Экс-ведущая Fox News Гретхен Карлсон в эфире MSNBC предупредила американского президента Дональда Трампа, что представители MAGA-движения поднимут «восстание», если он помилует бывшую любовницу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл. Она сейчас отбывает 20-летний срок за участие в секс-торговле несовершеннолетними.

По словам Карлсон, если Максвелл помилуют, что против выступят не только демократы.

«Это будут сторонники MAGA, независимые избиратели, все без исключения. Потому что мы сейчас живем в обществе, где знают: торговля детьми в целях сексуализированной эксплуатации — это преступление, и за подобные действия с молодыми женщинами нельзя давать помилование или освобождение», — сказала она.

Карлсон уволилась с Fox News после того, как помогла разоблачить широко распространенные случаи сексуальных домогательств на телеканале.

RTVI.US напомнил, что Максвелл в начале августа перевели из тюрьмы во Флориде в Техас. Такому решению предшествовали встречи замгенпрокурора США Тодд Бланш с ней. О чем они говорили неизвестно, но, по словам ее адвоката, экс-любовница Эпштейна якобы раскрыла данные о 100 связанных с финансистом людях и «ничего не утаила».

Президент США на фоне встречи Бланша с Максвелл также несколько раз говорил, что «имеет право» помиловать ее, но пока «не думал об этом».

Карлсон пояснила, что такое помилование — «большой удар» для выживших после преступлений Эпштейна и Максвелл.

«Нормализация идеи, что неважно, что она сделала, и даже само обсуждение этого — выходит за все партийные границы», — сказала бывшая телеведущая.

О возможном помиловании экс-любовницы Эпштейна в подкасте The Morning Meeting заявил и бывший пресс-секретарь Белого дома во время первого президентского срока Трампа Шон Спайсер. По его словам, это может произойти, если президента «введут в заблуждение» его советники.

Спайсер пояснил, что американский лидер столкнется с «возмущением» общества, но Трамп пойдет на такой шаг только в случае, если его советники убедят, что это будет политически выгодно.

«Тот, кто пытается его в этом убедить, лжет ему», — заявил бывший пресс-секретарь.

Спайсер сравнил ситуацию с Максвелл с решением Трампа уволить главу ФБР Джеймса Коми после того, как тот возглавил расследование вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. Когда президент сделал это, советники убедили Трампа в том, что подобное решение все поддержат, но в реальности увольнение директора ФБР вызвало огромный скандал в Штатах.

Накануне рядом с тюрьмой Брайан в Техасе, куда перевели Максвелл, произошла стрельба. NBC сообщал, что перестрелка, по всей видимости, была результатом конфликта между двумя враждующими лицами или преступными группировками. Источники телеканала пояснили, что инцидент случился около учреждения, но напрямую с бывшей любовницей Эпштейна не связан.

Дело Эпштейна

Финансист Джеффри Эпштейн в 2008 году признал вину в организации проституции и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Его повторно задержали в США летом 2019 года и обвинили в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летнего миллиардера нашли мертвым в тюрьме, его смерть признали самоубийством.

В феврале 2025 года Минюст США опубликовал материалы по делу Эпштейна. В них упоминаются имена многих знаменитостей, в том числе Дональд Трамп, его бывшая жена Ивана и дочь Иванка, однако это не означает, что они связаны с какими-либо правонарушениями. Указанные в материалах Минюста люди не были «списком клиентов» Эпштейна, а лишь упоминаются среди его контактов.