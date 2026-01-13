В рамках антикоррупционного иска Генпрокуратура намерена изъять у бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского активы на общую сумму 1,6 млрд рублей. Среди них редкие вина и часы, некоторые из которых стоят как однокомнатная квартира в Москве, выяснил «Коммерсантъ».

По данным надзорного органа, предметы роскоши были обнаружены при обысках у Копайгородского, его жены Янины и других родственников. В частности, винную коллекцию, которую специалисты оценили в 7 млн 720 тыс. рублей, супруги хранили в своем доме в Сочи.

Там же находилась коллекция наручных часов, среди которых были мужские Patek Philippe Geneve за 4 млн и 5 млн рублей, Breguet 775 за 10 млн рублей и женские Patek Philippe Geneve за 14 млн рублей. Также в доме были найдены часы марок Breguet, Hublot, Cartier, Blancpain и др.

«Коммерсантъ» указывает, что по стоимости с коллекцией часов семьи Копайгородских могут конкурировать только ювелирные изделия бывшей первой леди Сочи. Среди них встречаются кольца и серьги с драгоценными камнями, общая стоимость которых составляет более чем 45 млн рублей.

Помимо этого, при обысках были найдены два канделябра на пять свечей за 500 тыс. рублей, издание «Сказания о земле русской» за 209 тыс. рублей, представляющее культурную ценность кремневое ружье за 300 тыс. рублей, а также 62 млн рублей, $40 тыс. и €2,1 тыс.

Прокуратура полагает, что экс-мэр Сочи стал обладателем этих активов в результате коррупции, и просит обратить их в доход государства. Сторона защиты незаконность происхождения имущества отрицает. По словам адвоката Янины Копайгородской Елизаветы Меткиной, вино и часы были получены ее доверительницей в качестве подарков еще до заключения брака с Алексеем Копайгородским, поэтому не могут быть «автоматически приписаны к супругу и тем более к его должности».

«Коллекционное вино — это, как правило, подарок или элемент частной коллекции; часы — аксессуар, а не финансовый документ. Их высокая оценочная стоимость сама по себе ни о чем не свидетельствует. Для этого нужны надлежащие доказательства причинно-следственной связи, а не дегустационные впечатления и не арифметика нулей», — подчеркнула защитница.

Помимо предметов роскоши и денег, Генпрокуратура требует передать в федеральную собственность 77 объектов жилой и коммерческой недвижимости, которыми владеют Копайгородский, его родственники и связанные с ним юридические и физические лица. В частности, речь идет о земельных участках, 14 квартирах и десяти автомобилях.

Алексея и Янину Копайгородских арестовали осенью 2024 года по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере. До этого экс-первая леди Сочи принимала участие в боевых действиях на Украине, ее допрашивали «официально через армейское руководство». Адвокат Копайгородской в разговоре с RTVI называла произошедшее «первым вопиющим случаем задержания матери пяти детей и участницы СВО».

В апреле 2025 года Копайгородская просила поместить ее малолетних детей к ней в СИЗО. Как отмечала защита женщины, такое обращение — «настоящая трагедия», но этот шаг «позволит утолить боль материнского сердца и избавить от страданий детишек». Адвокат добавляла, что в этом возрасте дети не понимают, что находятся в тюрьме.