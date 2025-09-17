Европейский союз собирается ужесточить ограничительные меры, запланированные к введению в рамках 19-го пакета антироссийских санкций: они коснутся банков и нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), причем индийских и китайских. Об этом 17 сентября написала немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на чиновников и дипломатов из Евросоюза.

Подробностей по поводу рассматриваемых в Брюсселе предложений издание не обнародовало. При этом в статье говорится, что ужесточенные санкции могут затронуть НПЗ в Индии и Китае, перерабатывающие купленную в России сырую нефть.

По данным Handelsblatt, решение ужесточить запланированные в 19-м пакете меры было принято после разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с американским лидером Дональдом Трампом, состоявшегося 16 сентября. По итогам беседы было объявлено, что ЕС будет инициировать ускорение запланированного процесса отказа от российского ископаемого топлива, в том числе путем усиленного давления на страны, продолжающие его потреблять.

В целом, по словам фон дер Ляйен, санкции из 19-го пакета будут направлены на блокировку российских операций с криптовалютой и противодействие банкам, которые предположительно помогают Москве обходить уже действующие ограничения. Кроме того, в ЕС анонсировали дополнительные меры против энергетической сферы РФ.

Изначально предполагалось, что брюссельские чиновники представят новый пакет санкций 16 сентября, но потом стало известно, что обнародование его подробностей откладывается на неопределенный срок. Эксперты и источники в ЕС связали это решение с позицией Трампа. Теперь ожидается, что заявление о 19-м пакете санкций будет сделано в пятницу, 19 сентября.