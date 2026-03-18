Замначальника полиции Екатеринбурга Андрей Ершов на заседании комиссии по безопасности жизнедеятельности гордумы заявил, что блокировка мессенджеров и игр не помогает в борьбе с мошенниками, передает ЕАН.

«Telegram заблокировали, буквально день-два —и все перешли в другой мессенджер. Какое-то затишье было, но небольшое. Все эти преступники находятся вне территории Российской Федерации и в 85% случаев звонят в мессенджеры», — отметил он.

Ершов пояснил, что, когда одно приложение перестает функционировать, злоумышленники переходят на другое.

«Не работает второе приложение — переходят на третье. Если не третье, переходят на другие уловки. Пока они перестраиваются, у нас наблюдается затишье. И в MAX они уже тоже работают», — пояснил Ершов.

Замглавы полиции подчеркнул, что всего в 2024 году в Екатеринбурге зарегистрировали 2433 преступления мошенников, в 2025 году это количество снизилось до 1745, передает «Ъ».

По данным Ершова, за два месяца сотрудники провели беседы с более чем 15 тыс. горожан — акцент делается на жителях старше 60-70 лет, так как граждане этой возрастной категории чаще всего становятся жертвами мошенников. Он отметил, что это поспособствовало снижению числа таких преступлений, но несмотря на положительную динамику, мошенники быстро адаптируются к методам противодействия.

Депутат гордумы Тимофей Жуков отметил, что профилактика не должна ограничиваться листовками. Он привел тревожные примеры, когда обманутые граждане сами оказывались по ту сторону закона

Ранее глава МЧС Камчатки Сергей Лебедев рассказал, что его пытались обмануть мошенники через MAX, пишет «Коммерсантъ». По его словам, с ним связался неизвестный, который представился сотрудником РАНХиГС, и спросил, звонил ли ему «сотрудник ФСБ».

Депутат городской думы Ангарска Иркутской области от «Справедливой России» Андрей Болгов в феврале такж рассказал, что его канал в MAX заблокировали без предупреждения.