Турист из Южной Кореи погиб при массовом восхождении на гору Эверест в Гималаях, пишет Reuters со ссылкой на представителя Ассоциации гидов Непала. По данным агентства, тело альпиниста обнаружил 6 октября спасательный вертолет.

В южнокорейском МИД уточнили, что мужчина лежал на пике Мера на высоте 6,476 метров. Отрезок тропы, на котором спасатели нашли труп, находится в 30 километрах от горы Эверест. Предположительно, смерть туриста наступила еще 4 октября.

Тело погибшего вертолетом доставили в больницу Катманду. В посольстве Южной Кореи заверили, что консулы оказывают всю необходимую помощь семье погибшего.

4 октября туристическую зону Эвереста экстренно закрыли из-за начавшегося накануне вечером мощного снегопада на восточном склоне. Принесенные туда ветром и насыщенные влагой воздушные массы с Бенгальского залива Индийского океана спровоцировали мощную снежную бурю на высоте около 4 тысяч метров.

Стихия накрыла популярный участок горной тропы, на котором как раз находилось около тысячи туристов, в основном — из Китая. Все они застряли на высоте около 4,9 тысячи метров, страдая от горной болезни и переохлаждения, некоторые находятся в критическом состоянии. На помощь пострадавшим были отправлены местные спасатели, профессиональные гиды и жители горных деревень, но нестабильная связь и глубокий снег осложнили спасательную операцию.

В субботу осадки усилились, что привело к полной блокировке путей к туристическим зонам. К вечеру непальские турагентства приостановили продажу билетов и разослали предупреждения через WeChat тем, кто уже начал восхождение.

В начале сентября стало известно о гибели российской альпинистки Натальи Наговициной. Она сломала ногу при спуске с пика Победы 12 августа. Участники группы не смогли эвакуировать россиянку, один из них при попытках спасти женщину обморозил руки и умер от горной болезни. Позже к спасательной операции подключилось Минобороны Киргизии, дважды посылавшее наверх вертолет. Обе попытки закончились жесткой посадкой, и в конце концов МЧС республики официально признало Наговицину пропавшей без вести. Ее тело может навсегда остаться на склоне горы.