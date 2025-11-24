Если Украина и США будут отдельно рассматривать позиции по пунктам плана мирного соглашения, предложенного Вашингтоном, и вносить корректировки, то неизбежно зайдут в тупик, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что Россия будет рассматривать план перемирия комплексно.

По словам депутата, в России и на Украине по-разному отреагировали на пункты плана мирного договора, который предложили в США. Он отметил, что некоторые фрагменты документа вызывают вопросы, однако «сам подход был заложен правильный».

При этом Трамп, вероятно, был готов к тому, что решать вопрос с Зеленским будет сложнее, так как Москва и Вашингтон «все-таки договаривались в Анкоридже», добавил парламентарий. Чепа допустил, что сейчас сроки подписания могут снова сорваться, так как стороны будут постоянно вносить правки в текст соглашения.

«Я думаю, что опять будут срывы сроков. Но они должны выработать свою позицию, и тогда нам надо будет уже приступать защищать наши интересы. На Западе будут пытаться замылить переговоры, поэтому России придется очень последовательно в комплексе рассматривать все эти позиции», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Украина и США продолжают работать над первоначальной версией мирного соглашения Киева и Москвы. 24 ноября Reuters писал, что стороны разработали обновленную версию первоначального документа, состоящего из 28 пунктов. Однако подробностей относительно изменений пока нет.

В Вашингтоне вскоре отметили, что поправки отражают национальные интересы Украины и отвечают основным стратегическим требованиям страны. Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что сторонам предстоит отдельно обсудить такие вопросы, как роль НАТО.

В разговоре с CNN Рубио подчеркнул, что на данном этапе российская сторона не привлекается к процессу обсуждения проекта мирного соглашения, так как за последние девять месяцев США получили достаточно информации о приоритетах Москвы в вопросе мирного урегулирования.

Комментируя текущий процесс обсуждения проекта мирного договора президент США Дональд Трамп намекнул на возможность «большого прогресса». «Не верьте, пока не увидите, но, вероятно, происходит что-то хорошее», — написал американский лидер в Truth Social.

Во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин отметил, что Москва ознакомилась с предложениями США. Они, по словам российского президента, могут быть заложены в основу окончательного мирного урегулирования

По данным Reuters, Вашингтон настаивает на том, чтобы Украина подписала рамочное соглашение к 27 ноября. В противном случае США могут вновь прекратить обмен разведданными с Киевом и поставки оружия.