Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области не осталась безнаказанной, несмотря на отказ от применения специального оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Удары возмездия за атаку на госрезиденцию президента были нанесены соответствующим образом», — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что российская армия и средства противовоздушной обороны не допустили поражения резиденции. Их работу он назвал эффективной и успешной.

По его словам, отчасти именно это предотвратило применение специального оружия по Украине. Второй причиной Швыткин назвал нанесение ударов возмездия.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил «Коммерсанту», что массированная атака украинских беспилотников на резиденцию Путина могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия. Он отметил, что такие игры «чрезвычайно опасны».

«Однозначно сказать, что вносит военный атом в условия существования человечества, я думаю, невозможно. С одной стороны, он создает огромное напряжение, а с другой — проветривает мозги тем, у кого могут быть самые опасные замыслы», — сказал он.

Напомним, о попытке в ночь на 29 декабря нанести удар по валдайской резиденции Путина рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, в атаке был задействован 91 дрон (при этом в сводке Минобороны упоминались 18 БПЛА, сбитых над регионом). Лавров отметил, что произошедшее скажется на переговорном процессе, но Россия не намерена отказываться от него. Президент Украины Владимир Зеленский удар ВСУ по резиденции опроверг.

Дмитрий Песков 30 декабря заявил, что после этого «террористического акта» Кремль ужесточит подход к мирным переговорам в дальнейшем. По словам пресс-секретаря Путина, украинский удар был направлен, в том числе, против Трампа и его усилий по мирному урегулированию. Министерство обороны России 31 декабря обнародовало кадры с фрагментами дронов, сбитых в Новгородской области.

1 января The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника, ознакомившегося с отчетом ЦРУ, сообщила, что американская разведка утверждает, что Украина не осуществляла этот удар. Источник WSJ уточнил, что налет беспилотников действительно имел место, однако, по версии ЦРУ, целью была не резиденция российского лидера, а определенный военный объект, по которому Украина уже пыталась нанести удар ранее.