В правительстве России обсуждают, как смягчить параметры взимания НДС с малого бизнеса, который пользуется упрощенной системой налогообложения (УСН). Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом совещаний в кабмине и администрации президента.

Среди других предложений обсуждали «лестницу» порогов выручки, с которых начинается уплата НДС, сохранение пониженных страховых взносов и адаптационный период для бизнеса, который позволит предпринимателям постепенно перестроиться под новую систему налогообложения.

В сентябре в Госдуму поступили поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают рост базовой ставки НДС с 20% до 22% и снижение планки дохода для начисления этого налога с 60 млн до 10 млн рублей. Накануне, 22 октября, законопроект прошел первое чтение в нижней палате парламента. Его раскритиковал первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев: по словам депутата, предлагаемые изменения могут «уничтожить» малый бизнес, и от него «останется третья часть».

С 1 января 2025 года малый бизнес с доходом свыше 60 млн рублей обязан платить НДС с возможностью выбора ставки: обычной (20% и 10%) или специальной — 5% (при доходе 60 — 250 млн рублей) и 7% (при доходе 259 — 450 млн рублей).

Собеседник РБК утверждает, что в ходе обсуждений рассматривалась возможность начинать взимание НДС с малого бизнеса при доходе от 30 млн рублей, но этот вариант не получил поддержки. Кроме того, обсуждали введение «переходного периода» для адаптации малого бизнеса к новым условиям.

По словам источника издания, для тех фирм, которые начнут платить НДС с 2026 года, могут предусмотреть мораторий на применение штрафных санкций за несвоевременную подачу налоговой декларации.

Кроме того, сообщил собеседник РБК, поступило предложение постепенно переводить бизнес на уплату НДС по «лестнице» порогов: в первый год действия новых правил — при доходе от 30 млн рублей, во второй — от 20 млн рублей, в третий — от 15 млн рублей.

Это может выглядеть таким образом: в первый год бизнес платить 30 млн рублей, во второй — 20 млн рублей, далее — 15 млн рублей.