Россия не меняет свою позицию по вопросу остановки движения войск на текущей линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам во время брифинга.

«Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции России не меняется», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне президент США Дональд Трамп предложил Москве и Киеву остановить свои войска по текущей линии соприкосновения на фронте и «договориться о чем-то позже». Позднее американский лидер сообщил журналистам, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не обсуждал тему территориальных уступок.

«Пусть все будет поделено так, как есть. Сейчас все поделено. Думаю, 78% территории уже занято Россией», — сказал Трамп, отвечая на вопрос корреспондента Reuters.

В свою очередь Зеленский в разговоре с NBC отмечал, что перед началом мирных переговоров необходимо заморозить линию фронта. «Если мы хотим перейти к мирным переговорам, то нам нужно оставаться там, где мы находимся», — заявил президент Украины.

Депутат Госдумы Алексей Чепа, комментируя слова украинского президента, отметил, что конфликт может быть заморожен, если на переговорах Путина и Трампа в Будапеште будут подтверждены договоренности, достигнутые ранее на Аляске.

«Это во многом заставит Зеленского и его команду принять условия дальнейшего соглашения о мире. Если это будет принято, тогда возможно и перемирие по линии соприкосновения для окончательной выработки», — заявил парламентарий «Ленте.ру».

Он добавил, что Россия не будет «говорить ни о каком перемирии» без конкретных предложений со стороны Украины. «Если есть конкретика, если есть понимание — создается рабочая группа, которая воплощает договоренности в жизнь, и при этом объявляется перемирие, так это возможно», — заключил Чепа.

За день до встречи с Зеленским в Белом доме, которая состоялась 17 октября, Трамп созвонился с Путиным. Тогда же лидеры США и России договорились встретиться в Будапеште. По данным газеты Washington Post, во время разговора Путин поставил условие для прекращения конфликта с Украиной — полный переход ДНР под контроль России.