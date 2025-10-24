С воскресенья, 26 октября, на 270 заправках Крыма будут продавать топливо без лимитов, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Автомобильное топливо будет отпускаться без ограничений. То есть ранее принятое нормирование на продажу бензина — 30 литров в одни руки в сутки — отменяется», — сказал Аксенов.

Актуальные адреса АЗС опубликуют на сайтах правительства Крыма, а также министерства топлива и энергетики республики.



Проблема с поставками топлива в некоторых регионах России наблюдается с конца июля. Это связано с высоким сезонным спросом и внеплановыми ремонтами на НПЗ, которые подвергаются атакам украинских беспилотников. На этом фоне власти Крыма в конце сентября ограничили продажу топлива. Аналогичные меры были приняты в Севастополе.

На полуострове можно было купить топливо по фиксированным ценам и не более 30 литров в одни руки. В октябре этот норматив уменьшился до 20 литров, а в середине месяца снова поднялся до 30. По данным на 24 октября топливо в свободной продаже доступно на 150 крымских АЗС. Дефицит топлива наблюдался и в других российских регионах.

В конце сентября правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца 2025 года. А президент России Владимир Путин 12 октября подписал указ о введении моратория на обнуление топливного демпфера до мая 2026 года. В Минэнерго заявили, что это будет способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке.