Блокировки могут коснуться онлайн-игр, разработчики которых не соблюдают российское законодательство, заявил в разговоре с NEWS.ru член Общественной палаты (ОП) Евгений Машаров в рамках круглого стола, посвященного борьбе с преступлениями против детей в игровой среде. По его словам, цифровые сервисы должны зарегистрировать свое юрлицо в России, чтобы сохранить аудиторию.

Машаров отметил, что основная цель всех блокировок — обеспечить соблюдение законодательства России иностранными компаниями и разработчиками. Член ОП отметил, что помимо регистрации юридического лица в России компаниям необходимо также разместить свои серверы на территории страны.

По завершении этих шагов владельцу игры или сервиса необходимо обратиться в Роскомнадзор, чтобы подтвердить свое соответствие нормам закона, отметил он. Машаров заверил, что риск потерять прибыль и российскую аудиторию может вынудить некоторые компании принять соответствующие решения.

«[Блокировка последует], если все-таки онлайн-игры другие пойдут по такому же сценарию, как и Roblox, то есть не будут модерировать чаты, будут пропагандировать насилие и, самое главное, будут допускать мошенников», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Машаров обратил внимание и на новые мошеннические схемы, когда злоумышленники выманивают у детей данные, обещая дать доступ к Roblox. По его словам, аферисты используют социальную инженерию, вынуждая детей раскрывать персональную информацию, включая номера банковских карт и телефонов, а также снимать видео с обстановкой в квартире. Этой информации хватает, чтобы создать портрет семьи и разработать сценарий обмана, заключил Машаров.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила проверять игры на наличие запрещенного контента с помощью искусственного интеллекта, чтобы избежать такого общественного резонанса как с Roblox. По ее словам, автоматическая проверка ускорит процесс выявления запрещенных материалов, а ребенок в отдельных случаях даже не успеет найти игру.

В Томске 14 декабря около 70 человек вышли на согласованный пикет против блокировки Roblox с требованиями снять ограничения с игры. Организатор митинга надеялся, что похожие мероприятия пройдут и в других городах, а Роскомнадзор разблокирует игру. Кроме того, на акции задержали двух членов партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» — в отношении одного из них составили протокол о демонстрации экстремистской символики.

Roblox заблокировали в России 3 декабря 2025 года. В РКН пояснили, что решение приняли из-за контента, который распространяли игроки, в том числе экстремистского и содержащего пропаганду ЛГБТ*. О массовых жалобах от детей и подростков в связи с блокировкой игры говорили глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.