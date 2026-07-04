Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отреагировал на обращения российской стороны и осудил пытки российских военнопленных. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Около половины военнопленных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники моего управления, рассказали о пытках или других видах жестокого обращения… Запрет на применение пыток носит абсолютный характер. Необходимо немедленно положить этому конец» — заявил Тюрк.

Лантратова отметила, что аппарат уполномоченного неоднократно направлял обращения по поводу нарушений норм международного права украинской стороной. Кроме того, омбудсмен сообщила, что направила обращения Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье с просьбой незамедлительно отреагировать на недавние атаки на гражданское население и дать произошедшему международно-правовую оценку.

Речь, по словам Лантратовой, идет об атаке на пассажирский автобус в Брянской области, городском автобусе в Лисичанске, ударе по рынку в Токмаке Запорожской области, а также о подрыве автомобиля в Рыльске Курской области 3 июля.