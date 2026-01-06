Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров может покинуть этот пост и стать советником главы государства Владимира Зеленского по безопасности. Такой прогноз в своем телеграм-канале сделал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он поделился имеющейся у него информацией о том, что секретаря СНБО «будут менять». «Легче перечислить людей, которым еще не предложили этот пост за последнее время», — отметил нардеп.

По словам Железняка, в украинском правительстве могут смениться руководители нескольких министерств. Одним из первых кандидатов на потерю министерского поста депутат назвал главу Минобрнауки Оксена Лисового.

В начале января 2026 года Зеленский осуществил несколько кадровых перестановок — в частности, отстранил Кирилла Буданова от должности начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и поставил во главе своего офиса. Новым руководителем ГУР стал экс-глава Службы внешней разведки (СВР) Олег Иващенко.

Комментируя новое назначение Буданова, украинский лидер объяснил это кадровое решение тем, что президентскому офису необходимо более тщательно сосредоточиться на вопросах обороны и безопасности, а у экс-главы ГУР имеется «специальный опыт» в этой сфере. Сам Буданов назвал назначение на пост главы офиса Зеленского очередным «рубежом ответственности перед страной».

Кроме того, президент Украины отправил Василия Малюка в отставку с поста главы Службы безопасности (СБУ), заменив его начальником Центра специальных операций «А» СБУ, генерал-лейтенантом Евгением Хмарой — пока в статусе исполняющего обязанности. Малюку, руководившему спецслужбой с февраля 2024 года, было предложено место в СВР или СНБО.

По словам Зеленского, свой пост также покинет глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, который перейдет на работу в МВД, а Денис Шмыгаль сменит портфель министра обороны на должность зампреда правительства и будет совмещать ее с работой во главе Минэнерго. Президент Украины заявил, что стать новым руководителем Минобороны он предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову.