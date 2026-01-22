По итогам 2025 года выдача кредитных карт в России сократилась на 43% в количественном и на 41% в денежном выражениях, пишет «Коммерсантъ». Опрошенные изданием участники рынка считают, что причина в высокой ключевой ставке, жестком регулировании и популяризации альтернативных вариантов — рассрочек и дебетовых карт с подключенным овердрафтом.

Согласно итоговым данным Объединенного кредитного бюро (БКИ ОКБ) за 2025 год, в декабре банки выдали 1,3 млн кредитных карт на общую сумму 144,94 млрд рублей. В сравнении с ноябрем это на 5% больше в количественном и на 11% в денежном эквиваленте. Вместе с этим вырос и средний лимит по карте — со 105 тыс. рублей в ноябре до 112 тыс. рублей в декабре.

Однако, как отмечают в ОКБ, несмотря на рост относительно ноября, эти цифры все еще значительно меньше, чем в декабре 2024 года, когда средний лимит составлял 127 тыс. рублей.

По словам директора по развитию кредитных карт ОТП-Банка Сергея Ходинского, снижение лимитов по кредиткам зачастую происходит из-за регуляторных ограничений. Наиболее значимыми из них он назвал введение периода охлаждения и запрет на учет информации из кредитных историй при оценке дохода заемщика для расчета ПДН.

«Введение периода охлаждения привело к тому, что банки стали целенаправленно одобрять лимиты ниже 50 тыс. и 200 тыс. руб., чтобы не вынуждать клиентов ждать по 4—48 часов», — говорит Ходинский.

В ОКБ обратили внимание и на то, что число выдач кредитных карт в декабре редко превышает их число в ноябре. Как рассказал старший директор «Эксперт РА» Иван Уклеин, сейчас рынок переживает оживление после «нокдауна», однако до стабильных приростов 2017-2021 года еще далеко.

Гендиректор БКИ ОКБ Михаил Алексин в свою очередь подчеркнул, что ограниченное оживление в сегменте произошло на фоне ожиданий по снижению ключевой ставки по итогам 2025 года. Он отметил, что за прошедший год банки выдали 4,59 млн кредитных карт на сумму 1,7 трлн руб. Суммарный объем одобренных лимитов по картам при этом опустился до уровня 2021 года — 1,69 трлн руб.

Другие эксперты считают, что в сегменте кредитных карт происходит охлаждение. Так, директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин считает, что это происходит по причине действия жесткого макропруденциального регулирования.

«С четвертого квартала 2025 года были введены новые ограничения для необеспеченных потребительских кредитов с лимитом кредитования», — напомнил он.

Повышение ключевой ставки до 21% в октябре 2024 года до сих пор сказывается на рынке кредитных карт, отмечает «Коммерсантъ». По словам руководителя департамента развития трансакционных продуктов «Альфа-банка» Игоря Ковалева, во втором полугодии 2024 года банки корректировали риск-политики, снижая при этом динамику выдач для самых рискованных клиентов. Изменения в риск-политике повлияли и на риск-премии, которая заложена в ставку, обращает внимание старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов.

В июле 2024 года Банк России поднял ключевую ставку до 18%, начав постепенное ее повышение. Через месяц регулятор установил ее на отметке 19%, а своего пика она достигла 25 октября — 21%.

На этом уровне она держалась до июня 2025 года. В том месяце ЦБ понизил ключевую ставку до 20%. Уже в июле регулятор совершил крупнейшее ее снижение с 2022 года — на 200 базисных пунктов, до 18%. В декабре 2025 года ключевую ставку зафиксировали на отметке 16%.

На такие показатели сегмента кредитных карт повлияли и альтернативные инструменты банков — дебетовые карты с овердрафтом и карты с рассрочками. Эксперты отмечают, что у таких карт выше сроки по беспроцентному периоду, лимиты расходования могут достигать 2 млн рублей, а банки предлагают большой кэшбек в зависимости от категории покупки.

«В какой-то степени такие инструменты стали пользоваться большим спросом, чем кредитки с более жесткими условиями», — пояснил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

В ВТБ при этом ожидают, что в 2026 году объемы выдач кредитных карт стабилизируются или снизятся, но незначительно. В «Инго-банке» отмечают, что существенный рост лимитов произойдет лишь при том условии, что в течение 2026 года темпы снижения ключевой ставки будут выше, чем в 2025 году.

По данным ОКБ за октябрь 2025 года, средний рейтинг заемщиков по кредитным картам в возрасте до 25 лет сократился на 27 пунктов за год — до 614 баллов (чем выше балл, тем ниже риск для банка). Опрошенные RTVI эксперты рассказали, что тому есть несколько причин: короткая кредитная история молодых россиян, нестабильные доходы и импульсивное финансовое поведение.

Кроме того, в том же месяце доля отказов по потребительским кредитам составила 76%, а по заявкам на приобретение товаров в рассрочку — 89,2%. В категории до 25 лет уровень одобрения заявок в начале 2025 года упал до 14,6%, что на 8 п.п. ниже среднего по рынку.